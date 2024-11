Pregled - šport, 18. 11. (ponedeljek)

Ljubljana, 18. novembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 18. novembra.

LJUBLJANA - Tadej Pogačar in Urška Žigart sta bila pričakovano izbrana za najboljša slovenska cestna kolesarja sezone. V gorskem kolesarstvu je nagrada prav tako pričakovano pripadla predstavnici v spustu Moniki Hrastnik.

LJUBLJANA - Izvršni odbor Plavalne zveze Slovenije je na mesto selektorja slovenskih plavalnih reprezentanc imenoval Tomaža Torkarja, sicer trenerja v plavalnem klubu Olimpija, pod vodstvom katerega trenira tudi trenutno naša najboljša plavalka Neža Klančar. Vodenje reprezentance bo prevzel 1. januarja.

LJUBLJANA - Slovenski alpski smučar Klemen Kosi se po skoraj štirih letih nastopanj na tekmah nižjega ranga vrača v svetovni pokal. Nastopil bo 24. novembra na slalomu v avstrijskem Gurglu. Trenutno prvi slovenski slalomist Tijan Marovt se je skupaj s trenerji odločil, da bo nabiral točke Fis na tekmi evropskega pokala v Leviju, so sporočili z zveze.

BUDVA - Rus Vladimir Fedosejev, ki od sredine lanskega leta nastopa za Slovenijo, je v desetem, predzadnjem krogu evropskega prvenstva v šahu v črnogorskem Petrovcu s črnimi figurami remiziral z beloruskim velemojstrom Vladislavom Kovalevom. Ta nastopa pod zastavo Mednarodne šahovske zveze. Fedosejev je na 29. mestu in daleč od boja za odličja.

LJUBLJANA - Zadnja četrtfinalista lige narodov sta Hrvaška in Danska, ki sta se pridružila Franciji, Nemčiji, Italiji, Portugalski, Španiji in Nizozemski. Hrvaška si je mesto na zaključnem turnirju marca prihodnje leto zagotovila z remijem 1:1 proti Portugalski. Danska si je četrtfinale dokončno priigrala na gostovanju v Srbiji, bilo je 0:0.

NEW YORK - Na najnovejši teniški jakostni lestvici WTA ni nobenih sprememb med najboljšo deseterico. V vodstvu je Belorusinja Arina Sabalenka, ki ima 1046 točk prednosti pred drugouvrščeno Poljakinjo Igo Swiatek. Najboljša Slovenka Veronika Erjavec je izenačila svojo najboljšo uvrstitev na lestvici WTA, na 168. mestu.

NEW YORK - Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je po zmagoslavju na letošnjem zaključnem turnirju v Torinu povečal prednost na jakostni lestvici ATP. Triindvajsetletnik ima 3915 točk prednosti drugouvrščenim Nemcem Alexandrom Zverevom, tretjeuvrščeni Španec Carlos Alcaraz pa zaostaja 4820 točk. Najboljši Slovenec Bor Artnak je s 396. nazadoval na 401. mesto.

TORINO - Finale ATP ostaja v Italiji vse do leta 2030. Prihodnje leto se sicer izteče pogodba za organizacijo sklepnega teniškega turnirja sezone v Torinu, a bo tudi naslednjih pet let turnir na Apeninskem polotoku.

LJUBLJANA - Na svetovnem prvenstvu v plavanju v 25-metrskih bazenih v Budimpešti bodo slovenske barve branili Peter John Stevens, Sašo Boškan, Katja Fain ter Janja Šegel, je za STA potrdil selektor reprezentance Gorazd Podržavnik. Za vodstvo ekipe je najbolj boleča odpoved poškodovane olimpijske finalistke Neže Klančar, med tekmovalci z normo manjkata tudi Primož Šenica Pavletič in Tara Vovk.

OKLAHOMA - Košarkarji iz Dallasa so v Oklahomi Cityju dosegli sedmo zmago v severnoameriški ligi NBA. V odsotnosti slovenskega košarkarja Luke Dončića, ki je tekmo izpustil zaradi bolečin v desnem kolenu, je blestel P.J. Washington, ki je dosegel 27 točk in pobral rekordnih 17 žog pod obročema. Telički so zmagali s 121:119.