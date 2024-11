Pregled - svet, 18. 11. (ponedeljek)

WASHINGTON/MOSKVA - Ameriški predsednik Joe Biden je po navedbah neimenovanih virov za več ameriških medijev v nedeljo Ukrajini odobril uporabo raket dolgega dosega za napade na vojaške tarče znotraj ruskega ozemlja. V prvi vrsti naj bi šlo za uporabo v ruski regiji Kursk, kjer bi ji tako pomagali obdržati osvojeno ozemlje kot vzvod v pogajanjih. Odločitev je v Rusiji sprožila niz negativnih odzivov, v Kremlju so mnenja, da Biden s tem dodatno zaostruje napetosti. Rusko zunanje ministrstvo pa je obljubilo, da se bo Moskva na morebitno ukrajinsko uporabo raket dolgega dosega ustrezno odzvala.

BRUSELJ - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je pred zasedanjem zunanjih ministrov EU ponovil, da bi morala Ukrajina imeti možnost uporabiti zavezniško orožje tudi za napade na cilje v Rusiji. Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot pa je dejal da uporaba francoskih raket na ruskem ozemlju "ostaja možnost". Podporo ukrepu je izrazilo še več drugih ministrov, italijanski je izrazil nasprotovanje. Po zasedanju pa je Borrell še sporočil, da predlog za prekinitev političnega dialoga z Izraelom ni prejel podpore zunanjih ministrov članic. Kot je dodal, se večina članic zavzema za nadaljevanje diplomatskih in političnih odnosov z izraelskimi oblastmi.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obiskal mesto Pokrovsk v Donecku, kjer je izročil nagrade ukrajinskim vojakom, ki branijo mesto. Zatem je obiskal tudi mesto Kupjansk v regiji Harkov. Ruske sile, ki so vse bližje Pokrovsku, pa so zavzele bližnjo vas Novooleksijivka ter napadle Odeso, kjer je bilo ubitih deset ljudi, 43 je ranjenih, med njimi štirje otroci. V ruskem napadu na mesto Sumi pa je bilo v nedeljo ubitih najmanj deset ljudi, med njimi tudi dva otroka, najmanj 50 ljudi naj bi bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih.

RIO DE JANEIRO - Odhajajoči ameriški predsednik Joe Biden je na vrhu G20 pozval k podpori Ukrajini in krepitvi pritiska na palestinsko šiitsko gibanje Hamas, ki po njegovih besedah zavrača dogovor o prekinitvi ognja z Izraelom. Vrh je sicer s predstavitvijo t. i. svetovnega zavezništva za boj proti revščini in lakoti odprl brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva. V zavezništvo bodo finančno prispevale različne države in mednarodne institucije. Edina od članic G20, ki se pobudi ni pridružila, je Argentina.

BEJRUT/TEL AVIV - Izrael bo še naprej vojaško deloval proti šiitskemu gibanju Hezbolah, tudi če bo z Libanonom dosežen dogovor o prekinitvi ognja, je v parlamentu izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Spomnil je tudi na oktobrski izraelski napad na Iran in dejal, da je ta poškodoval del jedrskega programa Teherana. Številni libanonski uradniki so v petek potrdili, da vlada v Bejrutu preučuje ameriški predlog o premirju med Izraelom in Hezbolahom. Eden od uradnikov je danes izjavil, da ima Libanon pozitivno mnenje do predloga. Drugi uradnik pa je dejal, da Bejrut sedaj čaka na prihod ameriškega odposlanca za Bližnji vzhod Amosa Hochsteina.

BEJRUT/TEL AVIV - Proti Zgornji in Zahodni Galileje na severu Izraela je iz Libanona priletelo več kot 100 raket, je sporočila izraelska vojska. Ubita je bila ženska, pet ljudi pa je bilo ranjenih. Pred tem je vojska potrdila, da je v nedeljskem napadu na Bejrut ubila tiskovnega predstavnika Hezbolaha Mohameda Afifa. Skupno je bilo ubitih najmanj pet ljudi. Danes pa so izvedli nov napad na libanonsko prestolnico, ki je znova terjal najmanj pet smrtnih žrtev.

NEW YORK - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo sporočil, da je za vodjo zvezne komisije za komunikacije (FCC) izbral Brendana Carra. Republikanec z dolgoletnimi izkušnjami dela za FCC velja za kritika tehnoloških velikanov, ki jim očita omejevanja svobode govora, obenem pa je zaveznik milijarderja Elona Muska, ki bo v bodoče vodil službo za vladno učinkovitost. Dan kasneje je potrdil, da namerava uporabiti vojsko za množični izgon nezakonitih priseljencev iz ZDA. V ta namen bo razglasil izredne razmere.

NEW YORK - Članice Varnostnega sveta ZN so na zasedanju o končanju vojne in zagotovitvi trajnega miru na Bližnjem vzhodu ponavljale pozive k okrepitvi diplomatskih prizadevanj za končanje spopadov in napredek v smeri uresničitve rešitve dveh držav, vendar ukrepov niso sprejeli.

ŽENEVA - Alternative agenciji Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) ni, je izjavil vodja agencije Philippe Lazzarini in ZN znova pozval, naj prepreči izvajanje izraelske zakonodaje, ki prepoveduje delovanje UNRWA v Izraelu in na zasedenem Vzhodnem Jeruzalemu. To bi namreč po njegovem mnenju ogrozilo delovanje agencije v Gazi.

GAZA - Na območju Gaze je bilo v soboto izropanih skoraj sto tovornjakov s hrano, je sporočila agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) in znova opozorila na razpad civilnega reda v palestinski enklavi. Gre za enega najhujših tovrstnih incidentov od začetka vojne v Gazi.

RIO DE JANEIRO - Britanski premier Keir Starmer in kitajski predsednik Xi Jinping sta se ob robu vrha G20 sestala na štiri oči, kar je prvo dvostransko srečanje voditeljev obeh držav po letu 2018. Kot je dejal Starmer, si London želi spoštljivih odnosov s Pekingom, Xi pa je izpostavil, da je prostora za sodelovanje med državama veliko.

BERLIN - Nemčija bo Ukrajini dobavila 4000 brezpilotnih letalnikov, ki so vodeni in podprti z umetno inteligenco, je napovedal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Drone bo po njegovih besedah mogoče uporabiti do 40 kilometrov za fronto in bodo lahko uničili tudi sovražnikovo elektronsko obrambo pred droni.

HELSINKI/BERLIN - Podmorski telekomunikacijski kabel, ki povezuje Finsko in Nemčijo, je bil iz neznanih razlogov prerezan, je sporočil finski omrežni operater Cinia in dodal, da je delovanje kabla verjetno prekinila zunanja sila. Tako Finska kot Nemčija sta v odzivu izrazili globoko zaskrbljenost in sprožili preiskavo incidenta.

BRUSELJ - Ministri za kmetijstvo in ribištvo držav članic EU so nadaljevali razpravo o razmerah na kmetijskih trgih, zlasti po invaziji na Ukrajino. Evropska komisija je med drugim v luči priprave na politični dogovor na decembrski seji Sveta EU predstavila predlog o ribolovnih možnostih za Atlantik in Severno morje ter predlog o ribolovnih možnostih za Sredozemsko in Črno morje za prihodnje leto.

NEW DELHI - V indijski prestolnici New Delhi, ki se duši smogu, zaradi katerega so oblasti zaprle večino šol, je onesnaženost zraka dosegla nov zaskrbljujoč mejnik. Koncentracija mikrodelcev PM 2,5 v zraku je davi za več kot 60-krat presegla mejno vrednost Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Hudo onesnaženje naj bi se nadaljevalo vsaj šest dni.

BRUSELJ/LONDON - Evropska unija je razširila sankcije proti Iranu zaradi njegove podpore ruski agresiji v Ukrajini. Novi ukrepi so usmerjeni proti pristaniščem in ladjarskim podjetjem, ki pretovarjajo oz. prevažajo komponente za izdelavo raket in brezpilotnih letalnikov. Podobno je sankcije proti Iranu razširila britanska vlada. Novi ukrepi so usmerjeni proti iranski državni letalski in ladijski družbi, ki prevažata balistične rakete in vojaško opremo v Rusijo za vojno z Ukrajino.

DUNAJ - Avstrijska ljudska stranka (ÖVP), socialdemokrati (SPÖ) in liberalna stranka Neos so se po uvodnih pogovorih dogovorili o začetku uradnih koalicijskih pogajanj, je povedal kancler in vodja ÖVP Karl Nehammer. Po njegovem gre za zavezništvo razuma in političnega centra. Koalicija treh strank bi sicer bila sploh prva v zgodovini države.

STRASBOURG - Svet Evrope (SE) je ob dnevu zaščite otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo pozval k uporabi novih tehnologij za ustavitev teh kaznivih dejanj. Generalni sekretar SE Alain Berset je izpostavil potencial umetne inteligence za odkrivanje gradiva o spolnih zlorabah otrok na spletu in opozarjanje na sumljivo vedenje na družbenih omrežjih.