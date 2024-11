Pregled - šport, 17. 11. (nedelja)

DUNAJ - Slovenska nogometna reprezentanca je na zadnji tekmi lige narodov na Dunaju igrala 1:1 (0:1) z Avstrijo. Izbrance Matjaža Keka po osvojenem tretjem mestu v skupini B3 marca čakata dodatni tekmi za obstanek v ligi B. Za Avstrijo je v 27. minuti zadel Romano Schmid, za Slovenijo pa v 81. Adam Gnezda Čerin. Prvo mesto v skupini je zasedla Norveška.

MILANO - Nogometaši Francije so v 6. krogu lige narodov na gostovanju v Milanu v skupini A2 ugnali Italijo s 3:1, se jim oddolžili za septembrski poraz z enakim izidom na domačem terenu ter po zaslugi boljše razlike v golih osvojili prvo mesto v skupini. Obe ekipi imata po 13 točk. Izrael je dosegel Pirovo zmago 1:0 nad Belgijo in izpadel v nižji rang tekmovanja. V skupini B2 so prvo mesto osvojili Angleži in si za naslednjo izvedbo priigrali prvoligaški status.

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 18. kroga lige ICEHL izgubili s celovško ekipo KAC s 5:7 (3:2, 0:2, 2:3).

DUBAJ - Košarkarji Krke so v tekmi 9. kroga lige Aba v gosteh izgubili z Dubajem s 76:91 (23:24, 38:45, 57:70).

LEVI - Francoz Clement Noel je prvič zmagovalec slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Leviju. Drugo mesto je osvojil Norvežan Henrik Kristoffersen. Švicar Loic Meillard je bil tretji. Edini Slovenec Tijan Marovt ni končal že prve vožnje.

BARCELONA - Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je svetovni motociklistični prvak elitnega razreda motoGP za sezono 2024. Na zadnji postaji sezone v Barceloni je bil tretji, kar pa je bilo dovolj, da je ubranil naskok pred branilcem naslova Italijanom Francescom Bagnaio (Ducati), sicer zmagovalcem zadnje dirke. Martin je imel pred sklepnim dejanjem sezone še 19 točk naskoka. To je pomenilo, da mu ni bilo treba voziti povsem na polno, saj bi lahko bil tudi še deveti, pa bi postal prvak, čeprav bi Bagnaia zmagal. Svetovni prvak zadnjih dveh sezon je sicer danes delo opravil brez napak, najboljši startni položaj je spremenil v vodstvo in brez težav zmagal, toda ker je bil Martin dovolj blizu, je na koncu moral čestitati novemu prvaku. Razlika v SP je po celotni sezoni deset točk (508-498).

TORINO - Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je tudi na zaključnem turnirju v Torinu potrdil status najboljšega igralca sezone. V finalu je s 6:4 in 6:4 ugnal Američana Taylorja Fritza in postal prvi Italijan z zmago v tem tekmovanju. Sinner je turnir končal brez izgubljenega niza, kar od Ivana Lendla in leta 1986 ni uspelo še nobenemu igralcu. Italijan je zabeležil 70. letošnjo posamično zmago ter 26. v zadnjih 27 dvobojih.

MALAGA - Slovaška ženska teniška reprezentanca se je prvič po letu 2013 uvrstila v polfinale pokala Billie Jean King. V četrtfinalu je z 2:0 premagala Avstralijo.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA doma premagali San Antonio Spurs s 110:93. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je zbal 16 točk, eno več od najslabšega dosežka sezone. Dodal je po šest skokov in podaj v dobrih 28 minutah, s tem je najmanj časa preživel na parketu v novem tekmovalnem obdobju. V vrstah domačih, ki so prekinili niz štirih porazov, sta Kyrie Irving in Daniel Gafford dosegla po 22 točk. Iz Dallasa so zvečer sporočili, da slovenskega košarkarskega zvezdnika ne bo v ekipi na današnjem gostovanju pri Oklahomi zaradi bolečin v desnem kolenu.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na svojem ledu s 4:1 ugnali Detroit Red Wings. Anže Kopitar, slovenski kapetan zmagovite domače zasedbe, je dosegel podajo za zadnji gol na tekmi, ki ga je v zadnji minuti zabil Adrian Kampe. Ta je dosegel dva zadetka na drugi zaporedni tekmi