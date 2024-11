Pregled - šport, 15. 11. (petek)

VELENJE - Slovenska ženska teniška reprezentanca je izgubila oba dvoboja prvega dne pokala Billie Jean King proti Nizozemski v Velenju. Tamara Zidanšek je pokleknila po več kot treh urah igre in treh zapravljenih žogah za zmago, tudi Veronika Erjavec pa je izgubila v treh nizih. V soboto ob 12. uri sledita dva dvoboja posameznic, Veronika Erjavec - Arantxa Rus in Tamara Zidanšek - Suzan Lamens, na koncu pa je na sporedu še igra dvojic. Zmagovalke bodo napredovale v zadnji krog kvalifikacij za zaključni turnir najboljše osmih reprezentanc na svetu, poraženke pa bodo nazadovale v prvo evroafriško skupino.

MARIBOR - Turški vlagatelj Acun Ilicali, ki se je odločil za naložbo v slovenskega prvoligaša Maribor, je na današnji izredni skupščini tudi uradno vstopil v lastniško strukturo kluba. Njegovo podjetje Acun Medya je postalo 74-odstotni lastnik podjetja Športno poslovni center (ŠPC) Ljudski vrt d.o.o., poroča časnik Večer. Omenjeno podjetje je bilo doslej v večinski lasti Nogometnega kluba Maribor, ki mora po obstoječi zakonodaji obdržati 26-odstotni delež. Novi direktor podjetja bo Bojan Ban, ki v najtrofejnejšem slovenskem nogometnem klubu že opravlja funkcijo poslovnega direktorja.

KRŠKO - Rokometaši Misterala iz Krškega so v 11. krogu lige NLB premagali Celje Pivovarno Laško s 32:28 (16:16). Do današnje tekme vodilni Celjani so v Posavje prišli kot veliki favoriti, na koncu po proti predzadnjim Krčanom doživeli prvi poraz v domači sezoni 2024/25. Po polovici rednega dela sezone so rokometaši iz knežjega mesta na drugem mestu, za vodilnimi Ljubljančani zaostajajo točko, pred tretjeuvrščenimi Velenjčani, ki jih v soboto čaka napet obračun v Slovenj Gradcu, pa imajo tri točke prednosti.

BUDVA - Vladimir Fedosejev je v sedmem krogu evropskega prvenstva v šahu, ki se je po dnevu premora v črnogorskem Petrovcu, igral z vodilnim Srbom Aleksandrom Indjićem ter z belimi figurami izgubil prvič na prvenstvu. S tem je prvi nosilec iz Rusije, ki za Slovenijo nastopa od sredine lanskega leta, s petega zdrsnil na 21. mesto. S šestimi točkami in pol je vodstvo obdržal Indjić. Ima že točko več kot 13 igralcev, ki so na naslednjih mestih.

SALT LAKE CITY - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Dallas Mavericks v severnoameriški ligi NBA tokrat gostoval pri eni najslabših ekip lige Utah Jazz in še na četrti tekmi zaporedoma doživel tesen poraz. Skupno je bil to za Dallas že sedmi poraz v sezoni ob petih zmagah. Gostitelji so slavili s 115:113 in prišli do komaj tretje zmage v sezoni. Dončić je dosegel 37 točk, sedem skokov in devet podaj. Mavericks naslednja tekma čaka v noči na nedeljo po srednjeevropske času, ko bodo na teksaškem derbiju gostili San Antonio.

TORINO - Francoski nogometaš Paul Pogba ni več član Juventusa, je torinski velikan sporočil na spletni strani. Obe strani sta se dogovorili za sporazumno prekinitev sodelovanja, še preden se bo 31-letnemu Francozu iztekla kazen zaradi dopinškega prekrška. Pogba je septembra lani zaradi pozitivnega dopinškega testa za povišane vrednosti testosterona sprva prejel štiriletno kazen, ki bi mu potekla avgusta 2027, oktobra letos pa mu je Mednarodno športno razsodišče kazen skrajšalo na leto in pol.

LJUBLJANA - Nogometaši Portugalske in Španije so se po današnjem petem krogu lige narodov uvrstili na zaključni turnir najboljše osmerice. Portugalci so si zagotovili prvo mesto v skupini A1, potem ko so s 5:1 premagali Poljsko. Španija pa bo končala na vrhu skupine A4, potem ko je z 2:1 ugnala Dansko.

TORINO - Zadnja polfinalista zaključnega teniškega turnirja sta postala Nemec Alexander Zverev in Norvežan Casper Ruud. Zverev je z 2:0 v nizih ugnal Španca Carlosa Alcaraza, medtem ko je Ruud ugnal Rusa Andreja Rubljova z 2:1 v nizih.