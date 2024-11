Pregled - svet, 15. 11. (petek)

BERLIN/MOSKVA/KIJEV - Nemški kancler Olaf Scholz je prvič po skoraj dveh letih po telefonu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putin. V pogovoru je obsodil vojno v Ukrajini ter pozval k umiku ruskih sil in začetku pogajanj. Putin pa je dejal, da mora morebitni sporazum za končanje vojne upoštevati varnostne interese Rusije ter izhajati iz nove ozemeljske realnosti. Ukrajina je pogovor označila kot poskus popuščanja, ki ne prispeva k prizadevanjem za mir.

WASHINGTON - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek sporočil, da bo na položaj ministra za zdravje in socialo postavil Roberta F. Kennedyja mlajšega, ki je najbolj znan po širjenju teorij zarot o cepivih. Navaja je sprožila val kritik, češ da okoljevarstveni pravnik ni usposobljen za opravljanje te funkcije. Na položaj ministra za veterane bo Trump postavil svojega nekdanjega odvetnika Douga Collinsa, na položaj ministra za notranje zadeve pa guvernerja Severne Dakote Douga Burguma.

BRUSELJ - Evropska komisija je napoved gospodarske rasti EU v 2024 znižala z 1,0 na 0,9 odstotka, napoved rasti bruto domačega proizvoda (BDP) evrskega območja pa ohranila pri 0,8 odstotka. Inflacija bo še naprej upadala, v evrskem območju naj bi ciljno raven dveh odstotkov BDP dosegla proti koncu leta 2025. V Bruslju so opozorili na veliko negotovost.

ODESA - Ruske sile so v četrtkovem raketnem napadu na Odeso poškodovale zasebno in javno infrastrukturo ter daljinski sistem ogrevanja, zato je več deset tisoč ljudi ostalo brez ogrevanja. Po navedbah lokalnih oblasti je bil v obsežnem napadu na obmorsko mesto ubit en človek, deset ljudi je bilo ranjenih.

BEJRUT/GAZA - Izraelska vojska je nadaljevala napade na Libanon in Gazo. Po lastnih navedbah je napadla več kot 120 ciljev šiitskega gibanja Hezbolah v Libanonu. Tarče so bila številna mesta, tudi prestolnica Bejrut, po navedbah lokalnih oblasti pa je bilo ubitih več deset ljudi. Napade je Izrael nadaljeval tudi na Gazo, od koder so poročali o najmanj 28 smrtnih žrtvah v zadnjem dnevu.

VALENCIA - Predsednik vlade v Valenciji Carlos Mazon je priznal napake oblasti pri soočanju z uničujočimi oktobrskimi poplavami, ki so v regiji terjale 216 življenj, skupno pa 224. Kot je povedal v nagovoru v regionalnem parlamentu, se ne bo izogibal odgovornosti. Pred parlamentom se je medtem zbrala množica protestnikov, ki ga je znova pozivala k odstopu.

ZARAGOZA - V domu za starostnike in ljudi s težavami v duševnem zdravju na severovzhodu Španije je izbruhnil požar, v katerem je umrlo deset ljudi, dva osebi sta v kritičnem stanju. Španske oblasti navajajo, da je bilo v času požara v stavbi 82 stanovalcev in dva zaposlena, do smrti pa je najverjetneje prišlo zaradi vdihavanja dima.

ZAGREB - Policija je zaradi suma korupcije pridržala ministra za zdravstvo Vilija Beroša, ki ga je premier Andrej Plenković že razrešil z ministrske funkcije. Sumijo ga trgovanja z vplivom, še dva pridržana pa še dajanja in prejemanja podkupnine ter zločinskega združevanja. Preiskavo proti Berošu in še sedmim osumljencem je uvedel tudi urad Evropskega javnega tožilca.

DUNAJ - Avstrija je sporočila, da je našla alternativne poti za dobavo plina in ni več odvisna od uvoza tega energenta iz Rusije. Avstrijska energetska družba OMV je nato sporočila, da jih je rusko podjetje Gazprom obvestilo, da od sobote ne bodo več dostavljali plina v državo.

LUXEMBOURG - Evropska komisija se je pred Sodiščem EU zagovarjala, da sporočila, ki sta si jih v času naročanja cepiv proti covidu-19 izmenjala predsednica komisije Ursula von der Leyen in izvršni direktor podjetja Pfizer Albert Bourla, niso vplivala na poznejšo nabavo cepiv. Tožbo je sprožil časnik New York Times, ker mu komisija ni posredovala sporočil.

RIM - Italijansko ustavno sodišče je v četrtek razveljavilo več delov junija sprejetega zakona, ki deželam brez posebnega statusa omogoča večjo avtonomijo pri porabi davčnih prihodkov. Nasprotniki so ob sprejemanju zakona opozarjali, da bo ta le še povečal razlike med bogatejšim severom in revnejšim jugom Italije.

TORINO - Na protivladnem in propalestinskem protestu so izbruhnili spopadi med študenti in policijo. Zaradi eksplozije doma izdelane eksplozivne naprave na protestih je moralo pomoč v bolnišnici poiskati 15 policistov. Premierka Giorgia Meloni je izgrede obsodila.

KOLOMBO - Na četrtkovih predčasnih parlamentarnih volitvah na Šrilanki je zmagala leva koalicija, ki jo vodi predsednik države Anura Kumara Dissanayake. Koalicija z marksistično Ljudsko osvobodilno fronto (JVP) na čelu, ki ima v trenutnem sklicu tri sedeže, si jih glede na delne rezultate zdaj obeta najmanj 123 v 225-članskem parlamentu.

NOVI SAD/BEOGRAD - V Novem Sadu je potekala akcija "Ustavi se Novi Sad", s katero so srbska opozicija in državljani obeležili 14 dni od smrti 14 ljudi, ki jih je pod seboj pokopal padli nadstrešek na mestni železniški postaji. Žrtev so se spomnili tudi v Beogradu. Premier Miloš Vučević je medtem izjavil, da v povezavi z nesrečo pričakuje nadaljnje odstope.

ZAGREB - Zdravstveni delavci na Hrvaškem so v četrtek po štirih dneh prekinili stavko, potem ko so z ministrom za zdravstvo Vilijem Berošem in ministrom za delo Marinom Piletićem dosegli dogovor glede uredbe o plačnih koeficientih. Stavkajoči zdravstveni delavci so zahtevali dvig plačne osnove za najmanj 20 odstotkov in spremembo uredbe o koeficientih za določena delovna mesta.