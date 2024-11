Pregled - šport, 14. 11. (četrtek)

LJUBLJANA - Slovenska nogometna reprezentanca je na predzadnji tekmi lige narodov v Stožicah izgubila proti Norveški z 1:4. Izbrance Matjaža Keka zadnja preizkušnja v ligi B in skupini B3 čaka v nedeljo ob 18.00 na Dunaju proti Avstriji. Za Slovenijo je zadel Benjamin Šeško v 21. minuti z bele pike, za Norveško pa Antonio Nusa v četrti in 59., Erling Haaland v 45. ter Jens Petter Hauge v 83. minuti.

LJUBLJANA - V elitni skupini nogometne lige narodov je bila danes na delu druga podskupina. Italija je v njej z 1:0 v gosteh ugnala Belgijo, odločilni gol, svojega prvega v reprezentančnem dresu, je v 11. minuti dosegel igralec zvezne vrste Newcastla in povratnik po suspenzu zaradi nedovoljenih stav Sandro Tonali. Na drugi tekmi Francija ni strla obrambe Izraela, tekma se je končala brez golov, tako da ima zdaj Italija 13, Francija pa deset točk. O prvem mestu bo odločal zadnji krog, v katerem bo Francija gostovala na milanskem San Siru.

LJUBLJANA - V nemškem obračunu 10. kroga košarkarske evrolige je Bayern v München nadigral Albo iz Berlina s 115:86. Žiga Samar je v slabih 16 minutah dosegel osem točk in tri skoke za Berlinčane, pri katerih je 23 točk prispeval Matteo Spagnolo. Za zmagovite gostitelje je Carsen Edwards zbral 25 točk.

TORINO - Čeprav je imel Danil Medvedjev večji motiv kot Jannik Sinner, Italijana, prvega tenisača sveta, to ni motilo, da ne bi Rusa na zadnji tekmi skupine Ilie Nastase zaključnega turnirja najboljših igralcev v Torinu premagal. In to zanesljivo, v dveh nizih, ki sta se končala z izidom 6:3 in 6:4.

S tem je Sinner, ki si je polfinale zagotovil že pred zadnjim dvobojem, pomagal tudi Američanu Taylorju Fritzu, ki je v skupini zasedel drugo mesto in bo prav tako nadaljeval tekmovanje. Dobil je dva dvoboja, danes je bil boljši od Avstralca Alexa De Minaurja s 5:7, 6:4, 6:3.

DENVER - Los Angeles Kings je davi v severnoameriški hokejski ligi NHL doživelo poraz v gosteh v Denverju. Od kraljev so bili boljši hokejisti Colorado Avalanche, ki so v Ball Areni slavili s 4:2. Slovenski as Anže Kopitar, kapetan kraljev, je z asistencama sodeloval pri obeh zadetkih kraljev. Dvakrat je tudi streljal v okvir vrat, a brez zadetka.

NEW YORK - Alpska smučarka Lindsey Vonn je napovedala, da se želi vrniti nazaj v belo karavano in znova tekmovati. Američanka, ki je 18. oktobra dopolnila 40 let, je potrdila, da se je znova pridružila ameriški reprezentanci v alpskem smučanju, pet let in devet mesecev po zadnjem nastopu na svetovnem prvenstvu v Areju.

INNSBRUCK - Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze (Fis) je prižgal zeleno luč za izvedbo dveh slalomov, ženskega in moškega, za svetovni pokal, ki bosta v Gurglu na Tirolskem v Avstriji 23. in 24. novembra. Mrzle noči in sneg bodo omogočile vrhunske pogoje alpskim smučarkam in smučarjem na progi Kirchenkarpiste v Gurglu, obljubljajo organizatorji.