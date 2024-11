Pregled - svet, 14. 11. (četrtek)

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo v Beli hiši sprejel svojega naslednika, republikanca Donalda Trumpa. Tiskovna predstavnica Bele hiše je približno dveurno srečanje označila za zelo prijazno in vljudno. Trump je za New York Post dejal, da sta oba uživala v ponovnem srečanju. Melanie Trump na obisk ni bilo.

WASHINGTON - Republikanci so po volitvah ohranili večino v predstavniškem domu ameriškega kongresa in bodo tako imeli večino v obeh domovih kongresa. Glede na projekcije več televizij so osvojili najmanj 218 sedežev in ohranili večino v 435-članskem domu. Devet sedežev še ni razdeljenih. Za vodjo večine v senatu je bil izvoljen John Thune, za vodjo večine v predstavniškem domu pa Mike Johnson, ki mu je podporo izrazil tudi Trump. Na položaj pravosodnega ministra je Trump imenoval tesnega zaveznika, floridskega kongresnika Matta Gaetza, za nacionalno direktorico za obveščevalne dejavnosti pa nekdanjo demokratsko kongresnico s Havajev Tulsi Gabbard.

BEJRUT/DAMASK/GAZA/NEW YORK - Izraelska vojska je nadaljevala napade v Libanonu in Gazi, znova je bombardiral tudi cilje v sirski prestolnici, kjer je bilo ubitih 15 ljudi, med njimi tudi civilisti. Vojne metode, ki jih uporablja Izrael na območju Gaze, ustrezajo značilnostim genocida, je objavil posebni odbor ZN, odgovoren za preiskavo izraelskih praks. V izraelskih napadih je bilo od zaostritve konflikta s Hezbolahom v Libanonu ubitih več kot 3200 ljudi, poškodovanih je skoraj 100.000 domov, je sporočila Svetovna banka.

BRUSELJ/BERLIN - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je državam članicam predlagal prekinitev rednega političnega dialoga z Izraelom. Za to naj bi se odločil na podlagi poročil neodvisnih mednarodnih organizacij, da Izrael krši človekove pravice in mednarodno humanitarno pravo. Njegov predlog je zavrnila nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock.

TEHERAN - Iran je pripravljen sodelovati z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo in razrešiti dvome glede svojega jedrskega programa, je generalnemu direktorju Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafaelu Grossiju, ki se mudi na obisku v islamski republiki, dejal iranski predsednik Masud Pezeškian. Grossi se je sešel tudi z iranskim zunanjim ministrom Abasom Aragčijem in vodjo Iranske organizacije za jedrsko energijo Mohamadom Eslamijem.

BRUSELJ - Evropska komisija je ameriškemu podjetju Meta naložila plačilo denarne kazni v višini skoraj 800 milijonov evrov zaradi kršenja evropskih protimonopolnih pravil. V Bruslju so pojasnili, da je Meta zlorabila svoj prevladujoč položaj in s tem prekršila pogodbo o delovanju EU.

BRUSELJ - Evropska komisija je odobrila financiranje skupnih obrambnih naročil držav članic EU. Vsak od petih projektov v okviru instrumenta za okrepitev evropske obrambne industrije s skupnimi javnimi naročili bo prejel 60 milijonov evrov, kar je skupaj 300 milijonov evrov.

ZAGREB - Hrvaška vlada je dala soglasje ministrstvu za obrambo za nakup turškega brezpilotnega letalskega sistema bayraktar TB2 v vrednosti 86,4 milijona evrov. Ministrstvo bo za šest letalnikov z opremo moralo plačati 84,6 milijona evrov, za približno dva milijona evrov opreme pa bo turški proizvajalec doniral.

PARIZ - V francoski prestolnici pred tekmo ekip Francije in Izraela veljajo poostreni varnostni ukrepi. Za varnost bo skrbelo več tisoč policistov, saj tekma velja za zelo tvegano, še zlasti po napadih na izraelske navijače v Amsterdamu pred tednom dni. Samo okoli stadiona na severnem obrobju Pariza, kjer se bo odvila tekma Lige narodov, bo nameščenih okoli 2500 policistov.

PARIZ - Francosko tožilstvo je v sredo za nekdanjo vodjo skrajno desne stranke Nacionalni zbor Marine Le Pen zahtevalo pet let zapora in petletno prepoved kandidiranja na volitvah. Gre za primer fiktivnega zaposlovanja asistentov poslancev njene stranke v Evropskem parlamentu. Če bo sodišče ugodilo zahtevi tožilstva, se 56-letna političarka leta 2027 ne bo mogla še četrtič potegovati za položaj francoske predsednice.

MOSKVA - Vojaško sodišče v Moskvi je obsodilo 43-letno žensko na osem let zapora v kazenski koloniji, ker je na ruskem družbenem omrežju objavljala komentarje proti ruski agresiji v Ukrajini in pozivala k umoru ruskega predsednika Vladimirja Putina. Gledališko režiserko Anastazijo Berežinskaja je sodišče spoznalo za krivo širjenja lažnih informacij, diskreditacije oboroženih sil in opravičevanja terorizma zaradi več objav na ruskem družbenem omrežju VK.

MADRID - Španska vremenoslovska agencija Aemet je preklicala rdeče opozorilo pred poplavami za vse obalne predele na jugu in vzhodu države. Preteklo noč so sicer zaznamovale obilne padavine, pri čemer pa oblasti ne poročajo o morebitnih žrtvah. Oblasti so po očitkih o neustrezni pripravi na katastrofalne poplave v Valenciji tokrat v Malagi preventivno evakuirale okoli 4000 prebivalcev.

KOLOMBO - Na Šrilanki so potekale predčasne parlamentarne volitve, na katerih si stranka, ki jo vodi nedavno izvoljeni predsednik Anura Kumara Dissanayake, obeta osvojitev večine. Dissanayake je kot vodja marksistične Ljudske osvobodilne fronte (JVP) slavil na septembrskih predsedniških volitvah z obljubami o boju proti korupciji.

BRASILIA - V Braziliji je v sredo v eksploziji umrl moški, ki je poskusil vstopiti v poslopje vrhovnega sodišča. Glede na prve ugotovitve naj bi šlo za samomor. Vse sodnike so iz stavbe v brazilski prestolnici Brasilia varno evakuirali. Policija okoliščine in motiv za dejanje še preučuje, incident pa obravnava kot teroristično dejanje.