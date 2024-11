S spremembami kohezijskega programa za preusmeritev dela sredstev v krepitev gospodarstva

Ljubljana, 13. novembra - Na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj za sprejem na vladi pripravljajo spremembe programa izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji. Cilj je prepoznati projekte, ki ne bodo mogli biti pravočasno v celoti izpeljani, in do 260 milijonov evrov preusmeriti v krepitev gospodarstva, skladno s strateškimi cilji EU.