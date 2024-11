Slovenija po Jevškovih besedah nasprotuje načrtom za centralizacijo izvajanja kohezijske politike

Ljubljana, 6. novembra - Slovenija po besedah ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška nasprotuje načrtom za centralizacijo izvajanja evropske kohezijske politike po modelu mehanizma za okrevanje in odpornost v odzivu na pandemijo covida-19. To je po Jevškovih besedah tudi stališče drugih članic EU iz skupine t. i. prijateljic kohezije.