Na festivalu Enimation v Mariboru več kot sto kratkih filmov otrok in mladih

Maribor, 14. novembra - V Mariboru se danes začenja 14. mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Enimation, tokrat osredotočen na temo Skrbeti za... V Vetrinjskem dvoru bo do sobote mogoče spoznavati filmsko ustvarjalnost otrok in mladih z vsega sveta in si ogledati animirane, igrane, dokumentarne in eksperimentalne filme v različnih starostnih kategorijah.