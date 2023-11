Na festivalu otroškega filma Enimation nagradili najboljše

Maribor, 13. novembra - Film Veliki Gru avtorjev Gašperja Kregarja, Mance Mele in Kaje Del Medico je na 13. festivalu otroškega in mladinskega filma Enimation prejel glavno nagrado mali slon. Film so ustvarjali na Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana. Festival se je s podelitvijo nagrad in priznanj sklenil konec tedna.