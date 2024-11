Pregled - šport, 12. 11. (torek)

BERLIN - Odbojkarji ACH Voleyja so rezultatsko neuspešno začeli ligo prvakov. Uvodno tekmo skupine A so na gostovanju pri Recycling Berlinu izgubili z 1:3, a so se s favoriziranimi tekmeci enakovredno borili. Svoje priložnosti, ko bi lahko tekmo zasukali v želeno smer, so zamudili predvsem v tretjem nizu, ki so ga domači dobili s 26:24.

LJUBLJANA - Odbojkarice Calcita Volleyja so v drugem krogu lige prvakinj v Ljubljani izgubile proti Numii Veru Volleyju iz Milana z 0:3.

LIZBONA - Odbojkarji Calcit Volleyja so izgubili prvo tekmo 1/16 finala evropskega pokala. V Lizboni so jih s 3:0 (20, 20, 15) premagali odbojkarji Benfice.

VALENCIA - Košarkarji Cedevite Olimpije so že tri tedne brez zmage. V tem času so izgubili šest tekem v vseh tekmovanjih. Danes so v osmem krogu evropskega pokala pokleknili v Valencii z 80:109.

DIJON - Slovenski košarkarski reprezentant Gregor Hrovat bo tretje leto zapored nosil dres francoskega Dijona. Potem ko je lani sklenil sodelovanje z ekipo iz Burgundije in bil na začetku nove sezone brez kluba, ga je Dijon zdaj znova povabil v svoje vrste. Prva tekma ga čaka že ta konec tedna.

LJUBLJANA - V košarkarski evroligi je ta teden dvojni spored. Danes je bilo odigranih sedem tekem devetega kroga, zmage pa se je med drugimi veselil slovenski reprezentant v dresu Albe iz Berlina Žiga Samar, ki je s svojimi soigralci na domačem parketu po podaljšku premagal Armani Milano s 105:101.

Samar je igral skoraj 19 minut in le enkrat nenatančno vrgel na koš. V statistiko je vpisal tri podaje in eno izgubljeno žogo.

LJUBLJANA - Čeprav za sabo nima najboljše sezone, bo najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić nastopil na zaključnem turnirju najboljših 16 igralcev sveta, ki bo od 20. do 24. novembra v japonski Fukuoki. Hrastničan je namreč na najnovejši lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze obdržal 16. mesto, ki še pelje na turnir. V zadnjem času sta ga lovila predvsem Šved Anton Kallberg in Nemec Benjamin Duda, ki pa na koncu sezone vendarle nista zbrala dovolj točk, da bi Slovenca prehitela.

TORINO - V drugem krogu zaključnega turnirja ATP v Torinu sta slavila Rus Danil Medvedjev in Italijan Jannik Sinner. Rus je vpisal prvo zmago v skupini Ilie Nastase proti Novozelandcu Alexu De Minaurju s 6:2 in 6:4, Sinner pa je zmagal drugič. Boljši je bil od Američana Taylorja Fritza z dvakrat 6:4.

CALGARY - Hokejisti iz Los Angelesa so v noči na torek izgubili v Calgaryju z 1:3. Slovenski as v severnoameriški ligi NHL Anže Kopitar je igral 18:40 minute, v tem času je prispeval podajo pri edinem golu kraljev, ki ga je v začetku zadnje tretjine dosegel Trevor Moore.

LJUBLJANA - Slovenska nogometna reprezentanca na Brdu pri Kranju nadaljuje kratke priprave na zadnji tekmi lige narodov proti Norveški in Avstriji. Osredotočenost je trenutno na Norvežanih, s katerimi se bodo Slovenci merili v četrtek ob 20.45 v Stožicah. Pri Skandinavcih ne bo igral kapetan Martin Oedegaard, ki še ni pripravljen po poškodbi.

LJUBLJANA - V 72. letu starosti je za posledicami srčnega zastoja umrl Radivoj Krivokapić, nekdanji rokometni reprezentant Jugoslavije in legenda ljubljanskega Slovana, s katerim je bil leta 1980 jugoslovanski prvak, leto pozneje pa se je z njim uvrstil v finale pokala državnih prvakov, poroča spletna stran Dela.