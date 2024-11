Pregled - svet, 12. 11. (torek)

BRUSELJ - Pristojni odbori Evropskega parlamenta so zaslišali kandidate za podpredsednike Evropske komisije. Za več kandidatov so sporočili, da so odločanje o primernosti preložili, to so Italijan Raffaelo Fitti, Estonka Kaja Kallas in Romunka Roxane Minzatu. Zaslišali so še Francoza Stephana Sejourneja, pri čemer še niso sporočili, kdaj bodo odločali o njem. Še vedno potekajo zaslišanja Finke Henne Virkkunen in Španke Terese Ribera. Pričakuje sicer, da bodo evroposlanci o podpredsedniških kandidatih odločali v paketu.

BAKU - Čas, da omejimo dvig globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija, se izteka, je pred zbranimi voditelji na podnebni konferenci ZN poudaril generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Dodal je, da države v razvoju COP29 ne smejo zapustiti praznih rok in da je dogovor nujen. Vrh voditeljev je potekal v znamenju odsotnosti najpomembnejših voditeljev sveta. Nafta, plin in drugi naravni viri so božji dar, držav pa ne bi smeli kritizirati zaradi tega, ker jih imajo, je na podnebni konferenci ZN (COP29) dejal azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev.

BERLIN - Socialdemokrati (SPD) in opozicijska unija CDU/CSU sta se dogovorili o datumu predčasnih parlamentarnih volitev v Nemčiji, ki naj bi bile 23. februarja prihodnje leto. Kancler Olaf Scholz pa bi imel glasovanje o zaupnici v bundestagu 16. decembra. Termin volitev je kot realističnega označil nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier.

WASHINGTON - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump naj bi po poročanju ameriških medijev za položaj državnega sekretarja ZDA izbral floridskega senatorja Marca Rubia, za položaj svetovalca za nacionalno varnost pa floridskega zveznega kongresnika Mika Waltza. Trump je v ponedeljek potrdil, da namerava na čelo Agencije za zaščito okolja (EPA) postaviti nekdanjega newyorškega kongresnika Leeja Zeldina.

LONDON - Primas anglikanske cerkve, canterburyjski nadškof Justin Welby je sporočil, da odstopa. Za to potezo se je odločil po velikem pritisku nanj zaradi objave poročila, ki ga bremeni prikrivanja številnih spolnih in psihičnih zlorab.

PJONGJANG - Severna Koreja je v ponedeljek ratificirala zakon o obrambnem sodelovanju z Rusijo. Gre za formalizacijo večmesečnega vzajemnega varnostnega in obrambnega sodelovanja med državama, ki se je poglobilo po ruskem napadu na Ukrajino. Zakon temelji na sporazumu, ki ga je predsednik Vladimir Putin junija podpisal s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Ruski parlament je zakon prav tako že ratificiral.

JERUZALEM - Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je v ponedeljek izrazil pričakovanje, da bi si prihodnje leto Izrael lahko priključil zasedeni Zahodni breg. Meni, da bi lahko pri tem "pomembno priložnost" predstavljala tudi ponovna izvolitev Donalda Trumpa na položaj ameriškega predsednika.

GAZA - Izrael je ob izteku ameriškega roka za okrepitev dobav pomoči v Gazo sporočil, da je odprl dodaten mejni prehod z razdejano enklavo. Iz agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) oporekajo navedbam o izboljšanju razmer in navajajo podatke o rekordno nizkih ravneh pomoči. Izraelska vojska medtem nadaljuje smrtonosne napade na Gazo in Libanon.

PARIZ - Zveza Nato mora za Ukrajino storiti več kot jo le ohranjati v boju proti ruski agresiji, je dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte in zaveznice pozval h krepitvi podpore Kijevu. Njegov gostitelj, francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem izpostavil pomen vzpostavitve evropskih obrambnih zmogljivosti.

BEOGRAD - Več tisoč protestnikov je v ponedeljek zahtevalo prevzem kazenske in politične odgovornosti po zrušitvi nadstreška na novosadski železniški postaji v začetku meseca. Na protestu v organizaciji opozicije so znova zahtevali odhod premierja Miloša Vučevića, ki je v odzivu napovedal, da bodo v prihodnjih dneh sledili novi odstopi.

HAAG - Nizozemsko prizivno sodišče je razveljavilo sodbo haaškega prvostopenjskega sodišča izpred treh let, ki je energetskemu velikanu Shell naložilo, da mora zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida, saj da prispeva k zastrašujočim učinkom podnebnih sprememb.

WASHINGTON - V Arizoni je v tekmi za senat zmagal demokratski kongresnik Ruben Gallego. S tem je postalo jasno končno razmerje v senatu. Republikanska stranka bo imela 53 sedežev, demokrati pa 47.

LONDON - Nemško-britanski slikar Frank Auerbach je umrl v ponedeljek. Star je bil 93 let. Auerbachova kariera je trajala sedem desetletij. Njegova dela so bila razstavljena v uglednih galerijah po vsem svetu.

HAAG - Meddržavno sodišče (ICJ) je ugotovilo, da je pristojno za obravnavo tožb Armenije in Azerbajdžana iz leta 2021, v katerih se državi medsebojno obtožujeta kršenja konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije in etničnega čiščenja v sporni regiji Gorski Karabah, nadzor nad katero je lani po več kot 30 letih bojev prevzel Azerbajdžan. Ni jasno, kdaj se bodo obravnave v zadevi nadaljevale.

PEKING - V kitajskem mestu Zhuhai je voznik zapeljal v množico, pri čemer je umrlo 35 ljudi, 43 je bilo poškodovanih. Voznik je po napadu, ki se je zgodil v ponedeljek zvečer, s kraja dogodka pobegnil, a ga je policija kmalu zatem prijela. Moški si je po napadu z nožem zadal hude poškodbe po vratu in drugih delih telesa in padel v komo, zaradi česar ni sposoben za zaslišanje. Predhodne preiskave so pokazale, da je bil nezadovoljen z delitvijo premoženja po ločitvi, kar naj bi ga napeljalo na to dejanje.

NEW YORK - Newyorški sodnik Juan Merchan je po zaslišanju sklenil, da bo odločitev o zahtevi odvetnikov novoizvoljenega predsednika ZDA, naj zavrže obsodbo Donalda Trumpa zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov, preložil na 19. november. Do takrat mora mnenje o tem podati še tožilstvo.

GORICA - Mestni svet Gorice je v ponedeljek zavrnil predlog svetnice Eleonore Sartori in večjega dela levosredinskih svetnikov o odvzemu naziva častnega meščana fašističnemu voditelju Benitu Mussoliniju. Po besedah župana Rodolfa Ziberne bi odvzem naziva pomenil brisanje zgodovine.