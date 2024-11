Po izvolitvi Štromajerja na čelo konference SD v stranki začetek programskih priprav na volitve

Ljubljana, 12. novembra - V SD so danes imenovali vodstvo konference SD, najvišjega organa med dvema kongresoma. Na mesto predsednika so člani konference izvolili Jerneja Štromajerja, na mesto podpredsednice pa Mijo Javornik. V SD bodo zdaj zastavili še ključne prioritete do konca mandata in pognali proces programskih priprav na naslednje parlamentarne volitve.