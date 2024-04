Kandidati za predsednika SD v nagovorih o uveljavljanju programa in povezanosti stranke

Ljubljana, 13. aprila - Kandidati za predsednika SD Matjaž Han, Milan Brglez, Jani Prednik in Tadej Beočanin so v predstavitvah kandidatur med drugim izpostavili večje uveljavljanje programa SD v vladi, vrednote socialne demokracije ter sodelovanje in povezanost stranke. Han pa se je v velikem delu nagovora otepal očitkov o kandidaturi tik pred zdajci.