Einspielerjeva nagrada letos duhovniku Michaelu Georgu Johamu

Celovec, 12. novembra - Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) sta v ponedeljek zvečer v Celovcu podelila Einspielerjevo nagrado duhovniku Michaelu Georgu Johamu za delovanje v prid slovenskemu jeziku in sožitju narodnih skupnosti na avstrijskem Koroškem, poroča avstrijska radiotelevizija ORF.

Joham se je rodil v Labotski dolini in po poročanju RTV Slovenija do študentskih let ni znal slovensko, potem pa se je slovenščine naučil tako dobro, da je lahko 20 let služboval v dvojezični župniji v Kotmari vasi. Tudi na nemško govorečem območju je skrbel za sožitje med narodoma. Ohranjanje dvojezičnosti je ena od njegovih prioritet tudi na Zilji, kjer deluje dve leti.

Ob prejemu nagrade je za ORF poudaril, da pri slovenščini ne gre samo za jezik, temveč za celo kulturo. Pri jeziku po njegovih besedah ni pomembno štetje besed, temveč duh spoštovanja.

Ena od krovnih organizacij koroških Slovencev NSKS in KKZ, ki je osrednja kulturna organizacija koroških Slovencev, Einspielerjevo nagrado podeljujeta od leta 1988 osebnostim iz večinskega naroda na avstrijskem Koroškem in drugje v Avstriji za njihovo razumevanje in prizadevanja za slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem.

Lani jo je prejel izredni profesor na celovški univerzi Georg Gombos za razvoj jezikovno pedagoških konceptov v predšolski vzgoji s poudarkom na dvo- in večjezičnih izobraževalnih ustanovah na avstrijskem Koroškem.

Einspielerjeva nagrada je poimenovana po slovenskem duhovniku, politiku, publicistu Andreju Einspielerju, ki je deloval v različnih krajih na avstrijskem Koroškem. Zavzemal se je za enakopravnost slovenskega jezika in Slovencev, za sožitje obeh narodov na Koroškem, za splošno volilno pravico in politično svobodo. Kot vodilna politična osebnost koroških Slovencev je bil v drugi polovici 19. stoletja dolgoletni poslanec v deželnem zboru v Celovcu.