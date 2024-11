Ruska duma potrdila zakon o prepovedi propagiranja življenja brez otrok

Moskva, 12. novembra - Poslanci dume so danes sprejeli zakon o prepovedi propagiranja življenja brez otrok. Za kršitve je predvidena globa do okoli 3700 evrov za posameznike in do 47.000 evrov za podjetja. Sprejeli so tudi zakon, ki tujcem iz držav, kjer je sprememba spola dovoljena, prepoveduje posvojitev ruskih otrok.