Ruski poslanci za prepoved propagiranja življenja brez otrok

Moskva, 17. oktobra - Ruski poslanci so danes v prvi obravnavi soglasno podprli predlog zakona o prepovedi propagande, ki zagovarja življenje brez otrok. Za kršitve je predvidena globa do okoli 3700 evrov za posameznike in do 47.000 evrov za podjetja. Predlog vključuje tudi določbo o izgonu tujcev.