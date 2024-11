Pregled - šport, 11. 11. (ponedeljek)

NOVO MESTO - Košarkarji Krke so v 8. krogu lige Aba v Novem mestu po dveh podaljških izgubili proti beograjskem FMP s 106:109 (21:28, 41:52, 60:65, 86:86; 94:94).

BRDO PRI KRANJU - Slovensko moško nogometno reprezentanco v prihajajočih dneh čakata še zadnji dve tekmi skupinskega dela evropske lige narodov. Slovenci, ki so še v igri za prvo mesto v skupini, se bodo v četrtek doma merili proti Norveški in v nedeljo v gosteh proti Avstriji. Cilj je poln izkupiček in prvo mesto v skupini, so samozavestni v slovenskem taboru. "Res gre hitro, nekako smo že po enem mesecu spet zbrani. Nimamo veliko časa, v četrtek je že nova tekma in pričakujemo poln izkupiček, cilj nam je šest točk," je uvodoma pred današnjim treningom v Nacionalnem nogometne centru na Brdu pri Kranju dejal Jan Mlakar. Slovenci so še povsem v igri za prvo mesto in neposredno napredovanje v ligo A, kar je za nogometaše dodatna motivacija, pravi Mlakar. "Lepo je, da se borimo za nekaj, da še ni vsega konec. Smo v super položaju, vse je v naših rokah. Igramo proti dobrim nasprotnikom, tako da bo veliko odvisno od nas. Moramo se dobro pripraviti, verjeti vase in biti kot eno, kot smo bili celo leto."

LJUBLJANA - V Ljubljani sta se pred začetkom nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih predstavili ženska in moška reprezentanca. V obeh taborih imajo za predolimpijsko sezono visoke cilje, pred odhodom na prve tekme v Lillehammer pa je Smučarska zveza Slovenije podaljšala sponzorsko pogodbo z Gorenjem, ki več kot 30 let podpira skoke. Po izjemni lanski sezoni v obeh taborih že z nestrpnostjo pričakujejo začetek nove sezone. "Kljub temu, da še ne sneži, verjamemo, da bo začelo kmalu. Verjamem, da sta ekipi dobro pripravljeni, da rezultatskih težav ne bo. Hvala Gorenju, ker ostaja z nami, da smo lahko podpisali novo dvoletno pogodbo. Vodstvu ekipe pa želim, da bi bili skakalci uspešni in se bomo še naprej lahko hvalili z uspehi," je dejal predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Borut Meh.

LJUBLJANA - Črnogorski strokovnjak Dragan Adžić ni več trener rokometnega kluba Krim Mercator, je ljubljanska zasedba sporočila na spletni strani. Adžić je klubu podal odstopno izjavo, uprava pa je njegov odstop sprejela, so še zapisali iz vrst nekdanjih evropskih klubskih prvakinj. Do nadaljnjega bo vlogo glavnega trenerja prevzel dosedanji pomočnik Žiga Novak, ki bo ekipo vodil na prihajajočih tekmah. Prvo bodo krimovke odigrale v državnem prvenstvu v torek proti Ptuju, nato pa sledi še gostujoči obračun lige prvakinj proti Metzu 16. novembra.

TORINO - Na zaključnem teniškem turnirju sezone ATP v Torinu sta danes zmagala Norvežan Casper Ruud in Nemec Alexander Zverev. Norvežan je v prvem dvoboju v skupini John Newcombe s 6:1 in 7:5 premagal tretjega igralca sveta, Španca Carlosa Alcaraza. Zvečer je bil drugi nosilec Zverev boljši od Rusa Andreja Rubljova s 6:4, 6:4.

ZÜRICH - Krovna nogometna zveza Fifa je sporočila, da bo žreb prve izvedbe razširjenega formata klubskega svetovnega prvenstva potekal 5. decembra v Miamiju. Na tekmovanju, ki bo potekalo v ZDA od 15. junija do 13. julija naslednje leto, bo sodelovalo 32 klubov. Na žrebu v Miamiju bodo določili osem predtekmovalnih skupin s po štirimi udeleženci. Po dve najboljši iz vsake skupine se bosta uvrstili v nadaljevanje, ki bo potekalo na izpadanje vse do finala, tekme za tretje mesto ne bo.

NEW YORK - Italijanski teniški as Jannik Sinner je še naprej vodilni na lestvici ATP in bo prvič v karieri sezono končal na vrhu razpredelnice. Od Slovencev je na lestvici še naprej najvišje Bor Artnak, ki je ta teden izgubil sedem mest in je 396.

NEW YORK - Belorusinja Arina Sabalenka je po zadnjem tednu posamičnih nastopov na teniški turneji WTA na vrhu računalniške lestvice. Zmagovalka zaključnega turnirja Američanka Coco Gauff je ostala tretja. Najboljša Slovenka Veronika Erjavec je po uspešnih nastopih v Kolumbiji pridobila 28 mest in je 171.

DENVER - Košarkarji Dallas Mavericks so v rednem delu severnoameriške lige NBA doživeli tesen poraz proti Denver Nuggets. Kljub 43 točkam Kyrieja Irvinga in 24 slovenskega asa Luke Dončića so Nuggets na domačem parketu s 122:120 slavili po košu Michaela Porterja 6,5 sekunde pred koncem.