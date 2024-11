Pregled - svet, 11. 11. (ponedeljek)

BAKU - Pogovori na podnebni konferenci COP29 v Bakuju so zastali že prvi dan, saj se udeleženci kljub uvodnim pozivom k sodelovanju ne strinjajo glede dnevnega reda konference. Dokler ta ni potrjen, pogajalske skupine ne morejo začeti dela. Združeni narodi so pred tem opozorili, da so cilji pariškega podnebnega sporazuma zelo ogroženi in da bo letošnje leto podrlo nove temperaturne rekorde. Pozvali so h globalnemu sodelovanju za doseganje okoljskih ciljev.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz je v nedeljo izrazil pripravljenost na glasovanje o zaupnici že pred božičem in ne januarja, kot je sprva napovedal. O tem pa se mora uskladiti še z opozicijo, je pojasnil. Sprva je Scholz načrtoval glasovanje o zaupnici 15. januarja, vse glasnejši pa so pozivi, naj se to zgodi že prej.

WASHINGTON/MOSKVA - Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek govoril z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom in ga pozval, naj ne stopnjuje vojne v Ukrajini, ter ga spomnil na močno vojaško prisotnost ZDA v Evropi, je v nedeljo poročal časnik Washington Post. Kremelj je navedbe o pogovoru zanikal. Kot je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, je poročanje popolna izmišljotina.

RIM - Sedem prosilcev za azil, ki so jih italijanske oblasti prepeljale v sprejemni center v Albanijo, bodo morali vrniti nazaj v Italijo, je odločilo sodišče v Rimu, ki je primer posredovalo Sodišču EU. Italijansko sodstvo je oktobra že zahtevalo vrnitev prve skupine 12 migrantov iz Bangladeša in Egipta. Vlada je nato razširila seznam varnih držav, sodniki pa so zdaj v odločitvi zapisali, da kriterije za opredelitev države kot varne določa pravo EU, ki da je nad italijanskim pravom.

NEW YORK/GAZA/JERUZALEM - Oktobra so na območju Gaze zabeležili najmanj 64 napadov na šole, v katerih je življenje izgubilo več kot 120 ljudi, med njimi številni otroci, je opozoril Sklad ZN za otroke (Unicef). Skupno je bilo po podatkih agencije v zadnjem letu v enklavi delno ali v celoti uničenih 95 odstotkov vseh šol. Izrael medtem nadaljuje smrtonosne napade na enklavo. Zahodno od Jeruzalema pa je izbruhnil požar, ki so ga po navedbah izraelske vojske povzročili ostanki sestreljene rakete, ki je priletela iz Jemna.

JERUZALEM/BEJRUT - Novi izraelski zunanji minister Gideon Sar je izjavil, da je bil dosežen napredek glede premirja v Libanonu, kjer že več kot šest tednov divja vojna med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah. Njegov predhodnik in zdajšnji kolega na čelu obrambnega ministrstva Izrael Kac pa trdi, da prekinitve ognja ne bo. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade. Ciljala je skrajni sever Libanona, kjer je ubila najmanj 14 ljudi, obstreljevala je tudi jug. Sar je v omenjeni izjavi še zavrnil možnost vzpostavitve palestinske države, češ da to ni realen cilj.

KIJEV - V regijah Mikolajiv in Zaporožje na jugu Ukrajine je bilo v novih ruskih zračnih napadih ubitih najmanj šest ljudi, približno 20 je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Nad večjim delom Ukrajine so sprožili opozorilo pred zračnimi napadi.

ZAGREB - Na Hrvaškem je stavko začelo okoli 4000 zdravstvenih delavcev iz skupno 58 ustanov, je sporočil stanovski Sindikat Zajedno. Stavkajoči zahtevajo dvig plačne osnove za najmanj 20 odstotkov in spremembo uredbe o koeficientih za določena delovna mesta. Po besedah predsednika sindikata Krunoslava Kušca stavkajo skoraj vsi člani sindikata, kar je označil za odličen odziv. Med njimi so laboranti, radiološki in farmacevtski tehniki, medicinske sestre in zaposleni v sanitetnem prevozu, na katere uredba o koeficientih najbolj vpliva. Vlada je poročala o bistveno manjšem številu stavkajočih.

VALENCIA - Skoraj dva tedna po uničujočih poplavah na vzhodu in jugu Španije se v najhuje prizadetih krajih nekatere dejavnosti postopoma vračajo v ustaljene tirnice. Vrata je znova odprlo 47 šol v Valenciji. Ob čiščenju in odpravljanju škode so reševalci našli nova trupla žrtev in njihovo število je naraslo na 222. Pogrešajo še 32 ljudi. Španska vlada je naznanila dodatno pomoč. Ob minuli teden naznanjenih 10,6 milijarde bodo namenili še 3,8 milijarde evrov, je napovedal premier Pedro Sanchez.

BUDIMPEŠTA - Vodja madžarske opozicijske stranke Tisza Peter Magyar je obtožil vlado premierja Viktorja Orbana, da sistematsko in nezakonito vohunijo za njim in njegovimi zaposlenimi. Notranjega ministra Sandorja Pinterja je pozval, naj pošlje strokovnjake, ki bodo odstranili prisluškovalne naprave, in pojasni, kdo je naročil in odobril nezakonit nadzor. Madžarska vlada je obtožbe zavrnila. Nekdo je iz dolgčasa gledal preveč vohunskih trilerjev, je sporočila tiskovna predstavnica vlade.

WASHINGTON - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je napovedal, da bo v njegovi administraciji za državne meje zadolžen nekdanji direktor ameriške službe za priseljevanje in carino Tom Homan. Napovedal je tudi imenovanje republikanske kongresnice Elise Stefanik na položaj ameriške veleposlanice pri ZN. Ministre pa želi imenovati brez potrditve senata, pri čemer se sklicuje na izjemo, ki mu omogoča začasno imenovanje članov vlade med prekinitvijo zasedanj senata. Po poročanju BBC je favorit za vodenje senatne večine republikancev floridski senator Rick Scott.

TOKIO - Japonski parlament je za premierja znova izvolil Shigeruja Ishibo, čeprav je njegova koalicija na volitvah izgubila večino v parlamentu. Vodil bo manjšinsko vlado in za sprejemanju zakonov moral sprejemati kompromise. Ishiba je premier postal pred šestimi tedni in takoj zatem za 27. oktober sklical predčasne volitve, na katerih je želel okrepiti mandat, vendar so volivci njegovi stranki in njeni partnerici zadali udarec in ju pustili brez večine.

PODGORICA - V črnogorski prestolnici so v nedeljo zvečer verbalno in fizično napadli novinarko dnevnika Pobjeda in poškodovali njen avtomobil. Zaradi suma napada so aretirali črnogorskega poslovneža in dva človeka, ki sta bila v času napada z njim. Napad so obsodili številni politiki in novinarska združenja.