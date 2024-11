Pregled - šport, 10. 11. (nedelja)

TALLINN - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na tekmi 2. kroga kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem 2026 danes v Tallinnu premagala Estonijo z 29:28 (14:14). Prvo ime dvoboja je bil Domen Makuc, ki je dosegel kar 13 golov, vratar Urban Lesjak pa je v izdihljajih tekme ubranil sedemmetrovko za izenačenje na 29:29.

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja so v 7. krogu skupinskega dela lige prvakinj v Ljubljani izgubile proti francoskemu Metzu s 25:34 (13:15). Ljubljanska ekipa se bo v naslednjem krogu znova pomerila z Metzem, tekma bo 16. novembra v Franciji.

LJUBLJANA - Košarkarice Slovenije so zabeležile zelo pomembno zmago v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025. V Ljubljani so premagale Madžarsko s 74:67 (19:18, 39:34, 52:48). Za Slovenke je to tretja zaporedna zmaga, ki jih pred zadnjima dvema tekmama kvalifikacij uvršča na prvo mesto v skupini B. Najboljša strelka pri Sloveniji je bila Zala Friškovec z 23 točkami, 17 točk in 17 skokov je zbrala nova naturalizirana igralka iz ZDA Jessica Sheper.

LJUBLJANA - Večni slovenski nogometni derbi med Olimpijo in Mariborom se je v 15. krogu lige Telemach v Ljubljani končal brez golov, tako da je vodilna Olimpija zadržala tri točke prednosti pred Mariborčani. Za vodilnima ekipama je zaostanek zmanjšalo Celje, ki je v Ajdovščini s 3:1 ugnalo Primorje, Mura pa je bila v Radomljah s 4:2 boljša od Kalcerja.

LJUBLJANA - Rokometašica Tatjana Polajnar, telovadec Lojze Kolman ter veslača Sadik Mujkić in Bojan Prešeren so novi člani Hrama slovenskih športnih junakov. Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) jih bo med legendarne športnice in športnike umestilo ob polčasu tekme rokometne lige prvakinj med Krimom Mercatorjem in Metzem iz Francije. V tej generaciji bo član še v tem mesecu ob praznovanju stoletnice Odbojkarske zveze Slovenije postal tudi odbojkar Adolf Urnaut.

TORINO - Uvodni dan zaključnega turnirja sezone ATP v Torinu sta prvi zmagi v skupini Ilie Nastese vpisala Američan Taylor Fritz, ki je bil boljši od Rusa Danila Medvedjeva, in Italijan Jannik Sinner, ki je ugnal Avstralca Alexa de Minaurja. Oba sta dokaj suvereno prišla do 370.000 evrov, kolikor je vredna vsaka zmaga v predtekmovanju zaključnega turnirja. Fritz je po uri in 21 minutah slavil s 6:4, 6:3, prvi igralec na svetu pa je zmagal s 6:3 in 6:4.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu po počasnem uvodu na koncu s 5:2 premagali Columbus Blue Jackets in se z zmago spet povzpeli na vrh pacifiške skupine. Kapetan kraljev Anže Kopitar je k zmagi prispeval dve podaji za prvi in zadnji zadetek na tekmi. Naslednjo tekmo bodo kralji igrali v noči na torek po srednjeevropskem času, ko se bodo v Calgaryju pomerili s Flames.

EREVAN - Slovenska športna plesalca Akim Pekunov in Maša Kastelic sta se na svetovnem prvenstvu v kraljevski disciplini, kombinaciji standardnih in latinskoameriških plesih v Armeniji zavihtela na najvišjo stopničko. Postala sta svetovna prvaka in Slovenijo postavila na vrh športnega plesa, so sporočili iz Plesnega kluba Feniks.

SINGAPUR - Britanski kolesarski zvezdnik Mark Cavendish, ki je začel profesionalno kariero pred skoraj 20 leti pri ekipi Sparkasse, je z zmago na kriteriju v Singapurju končal zadnjo dirko kariere. Cavendish je v sprintu zmagal pred Belgijcema Jasperjem Philipsenom in Arnaudom De Liejem. Devetintridesetletni Britanec je letos dosegel rekordno 35. etapno zmago na Touru. V žepu ima tudi skupno 20 etap na Vuelti (3) in Giru (17).