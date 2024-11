Pregled - svet, 10. 11. (nedelja)

GAZA/BEJRUT - V izraelskih napadih na cilje v Gazi, Libanonu in Siriji je bilo ubitih več deset ljudi. V izraelskih zračnih napadih na severu Gaze je bilo ubitih 30 Palestincev, med njimi 13 otrok, je sporočila agencija za civilno zaščito v Gazi. Izraelska vojska je po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje napadla vas Almat severno od Bejruta in pri tem ubila 23 ljudi, med njimi sedem otrok. Libanonski mediji poročajo še o treh smrtnih žrtvah izraelskih napadov na jugu države, pa tudi o izraelskem napadu na hišo v mestu Balbek na vzhodu Libanona. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je prvič priznal, da je septembra dal zeleno luč za napad na pozivnike pripadnikov libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, je potrdil njegov tiskovni predstavnik.

DOHA - Katar je v soboto sporočil, da se začasno umika kot posrednik v pogajanjih med Izraelom in Hamasom o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi talcev. Pogajanja so prekinjena, dokler Izrael in Hamas ne pokažeta pripravljenosti in resnosti v pogovorih, je sporočilo katarsko zunanje ministrstvo. Katar je načeloma še pripravljen prispevati k dogovoru in bo ta prizadevanja nadaljeval, če bosta strani pokazali voljo in resnost, da končata brutalno vojno, so sporočili.

MOSKVA/KIJEV - Rusija in Ukrajina sta sprožili največja napada z droni od začetka vojne. Rusija je na Ukrajino izstrelila 145 brezpilotnih letal, kar je največ v posameznem nočnem napadu v vojni doslej, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Najbolj prizadeto naj bi bilo mesto Odesa ob Črnem morju, kjer naj bi bili poškodovani stanovanja, poslovni prostori, avtomobili in garaže. Rusko obrambno ministrstvo pa je je sporočilo, da je prestreglo 70 ukrajinskih dronov, od tega skoraj polovico na območju Moskve, kar je največji napad na prestolnico od začetka vojne. Zaradi napadov ukrajinskih dronov so med drugim začasno zaprli letališče Šeremetjevo.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden bo v sredo v Beli hiši sprejel novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa, je sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre. Srečanje je predvideno ob 11. uri po lokalnem času v Ovalni pisarni. Po štirih dneh štetja glasov sta televiziji CNN in NBC razglasili Trumpa za zmagovalca z 11 elektorskimi glasovi tudi v Arizoni. Trump je tako zmagal v vseh sedmih t. i. nihajočih zveznih državah. Skupno ima 312 elektorskih glasov, medtem ko jih je demokratka Kamala Harris zbrala 226, poročajo ameriški mediji.

MOSKVA/WASHINGTON - Kremelj je sporočil, da vidi pozitivne signale v stališčih novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede Ukrajine. Obenem pa je opozoril, da je težko napovedati, kako bo Trump ravnal, ko bo na položaju. Kot je v pogovoru za ruske medije dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, pa je težko napovedati, kako bo Trump ravnal, ko bo na položaju. Trumpov politični svetovalec med volilno kampanjo Bryan Lanza je za BBC dejal, da se bo nova administracija osredotočila na doseganje miru v Ukrajini, ne pa na to, da bi državi omogočila vrnitev ozemlja, ki ga je zasedla Rusija. Tiskovni predstavnik Trumpa se je od teh izjav distanciral in dejal, da Lanza ne govori v Trumpovem imenu.

HAVANA - Kubo sta v kratkem časovnem obdobju stresla dva močna potresa z magnitudo 5,9 in 6,8, je sporočil ameriški geološki inštitut (USGS). Oblasti so sporočile, da niso izdale opozorila o cunamiju in da za zdaj ni poročil o morebitnih smrtnih žrtvah. Epicenter drugega, močnejšega potresa, je bil v bližini mesta Santiago de Cuba 23,5 kilometra pod morjem. Žarišče prvega potresa je bilo 14,2 kilometra pod morjem približno 35 kilometrov od kraja Bartolome Maso in 175 kilometrov od mesta Santiago de Cuba.

VALENCIA - Po poplavah v Španiji, v katerih je umrlo najmanj 220 ljudi, se je v soboto zvečer več kot 130.000 ljudi zbralo na protestih, na katerih so zaradi slabega odziva oblasti pozvali k odstopu predsednika regionalne vlade Carlosa Mazona. Protestirali so zaradi počasnega odziva oblasti po smrtonosnih poplavah, ki so prizadele približno 80 krajev in mest v pokrajini. Številni opozarjajo, da so opozorila pred poplavami prejeli prepozno. Po navedbah policije so na protestih izbruhnili tudi izgredi. Protesti so potekali tudi v več drugih španskih mestih.

AMSTERDAM - Nizozemska policija je aretirala več deset propalestinskih protestnikov, ki niso upoštevali prepovedi demonstracij, uvedene po spopadih po četrtkovi nogometni tekmi. Policisti so ukrepali takoj zatem, ko je sodišče podprlo petkovo odločitev županje Amsterdama Femke Halsema za tridnevno prepoved protestov v mestu, kjer so v četrtek po nogometni tekmi med domačim Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva izbruhnili nasilni spopadi med izraelskimi nogometnimi navijači in podporniki Palestincev.

SOČI - Ruski predsednik Vladimir Putin je ob konferenci zunanjih ministrov partnerstva Rusija-Afrika, ki poteka v Sočiju, obljubil podporo afriškim državam. Kot je dejal, bi jim Rusija pomagala pri trajnostnem razvoju, boju proti terorizmu in ekstremizmu, epidemijam, preskrbi s hrano in posledicam naravnih nesreč .

PORT LOUIS - V Mavriciju so potekale parlamentarne volitve, na katerih za favorita velja vladajoča koalicija Ljudsko zavezništvo pod vodstvom premierja Pravinda Kumarja Jugnautha. Glavni izzivalec je opozicijska koalicija Zavezništvo za spremembe pod vodstvom nekdanjega dvakratnega premierja Navina Ramgoolama. Izidi volitev bodo po napovedih znani v ponedeljek.

NEW YORK - Vrednost kriptovalute bitcoin je prvič v svoji zgodovini presegla mejo 80.000 ameriških dolarjev. Rast beleži, vse odkar je na torkovih predsedniških volitvah v ZDA zmagal republikanski kandidat Donald Trump, ki napoveduje omilitev pogojev za digitalne valute.

LUXEMBOURG - Letna prilagojena plača za polni delovni čas za zaposlene v EU se je lani na medletni ravni zvišala. Znašala je 37.900 evrov, kar v primerjavi z letom 2022, ko je znašala 35.600 evrov, predstavlja 6,5-odstotno rast. Najvišja je bila v Luksemburgu, najnižja pa v Bolgariji, je sporočil evropski statistični urad Eurostat.

PARIZ - Neugodne vremenske razmere so letošnjo letino francoskih vinarjev v primerjavi z lanskim letom oklestile za 23 odstotkov, so pred dnevi sporočili s francoskega kmetijskega ministrstva. Po trenutnih podatkih bo skupna količina vina dosegla 37 milijonov hektolitrov, kar je blizu rekordno nizkima količinama iz let 2017 in 2021.

BRASILIA - Brazilski amazonski pragozd se je med avgustom 2023 in avgustom 2024 skrčil v najmanjšem obsegu v devetih letih. V obravnavanem obdobju je bilo uničenih 6288 kvadratnih kilometrov pragozda, kar je 30,6 odstotka manj kot v enakem obdobju leto pred tem, kažejo podatki brazilskega Nacionalnega inštituta za vesoljske raziskave.