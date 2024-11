Pregled - šport, 9. 11. (sobota)

BUDIMPEŠTA - Slovenska hokejska reprezentanca je v tekmi 3., zadnjega kroga prijateljskega turnirja v Budimpešti izgubila z gostiteljico Madžarsko z 2:6 (0:1, 4:1, 2:0). Slovenija je turnir na madžarskem končala s tremi porazi, pred današnjim obračunom z gostitelji so Slovenci klonili z Italijani z 0:2 in Poljaki z 1:2 po kazenskih strelih.

ZADAR - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 8. krogu lige Aba izgubili z Zadrom s 73:81 (7:17, 32:41, 49:60).

CALI - Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je izgubila finale turnirja WTA 125 v Kolumbiji. S 6:3 in 6:3 jo je premagala Romunka Irina Camelia Begu. Bolj uspešna je bila Slovenka v finalu dvojic, kjer je osvojila drugi naslov WTA 125 v karieri.

LJUBLJANA - Predsednik Teniške zveze Slovenije (TZS) Andrej Slapar je upravni odbor zveze obvestil, da želi zaključiti s predsedovanjem krovni teniški organizaciji v Sloveniji. Ob tem je predlagal svojega naslednika, izvršnega direktorja družbe BTC, Damjana Kralja, ki je že sedaj član upravnega odbora zveze.

KOPER - Nogometaši Kopra so v 15. krogu Prve lige Telemach premagali Domžale s 4:0 (2:0).

LENDAVA - Nogometaši Nafte 1903 so v 15. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Bravu z 0:1 (0:1).

BUDVA - Vladimir Fedosejev je v drugem krogu evropskega prvenstva v šahu v črnogorskem Petrovcu premagal grškega velemojstra Evgeniosa Ioanidisa in dosegel drugo zmago na turnirju. Rus Fedosejev, ki od sredine lanskega leta nastopa za Slovenijo, je prvi nosilec tokratnega EP. Uspešno je nastopila tudi preostala šesterica slovenskih predstavnikov.

METZ - Francoz Benjamin Bonzi je v finalu teniškega turnirja ATP 250 v Metzu premagal Britanca Camerona Norrieja in prišel do prvega naslova na turneji ATP. Zmagal je s 7:6 in 6:4.

BEOGRAD - Kanadčan Denis Shapovalov je zmagovalec teniškega turnirja ATP 250 v Beogradu. V finalu je premagal domačega igralca Hamada Međedovića s 6:4 in 6:4.

RIJAD - Američanka Coco Gauff je osvojila zaključni turnir WTA v Rijadu z nagradnim skladom 14 milijonov evrov. V finalu je bila po več kot treh urah igre boljša od Kitajke Qinwen Zheng s 3:6, 6:4 in 7:6. Naslov med dvojicami sta osvojili Kanadčanka Gabriela Dabrowski in Erin Routliffe iz Nove Zelandije, ki sta bili v finalu boljši od Čehinje Katerine Siniakove in Američanke Taylor Townsend s 7:5 in 6:3.

DALLAS - Košarkarji Phoenix Suns so v severnoameriški ligi NBA v Dallasu s 114:113 premagali Mavericks. Za poražene gostitelje, ki so drugič v sezoni klonili v dvoboju s Phoenixom, je slovenski zvezdnik Luka Dončić ob sedmih skokih in prav toliko podajah dosegel 30 točk, Kyrie Irving pa 29. Suns so sedmič zaporedoma zmagali in imajo v tej sezoni ob osmih slavjih le en poraz. S tem vodijo na zahodnem delu lige, kjer je po četrtem porazu ob petih zmagah deveti Dallas.