Pregled - svet, 9. 11. (sobota)

KIJEV - Visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borrell je ob obisku v Kijevu izrazil neomajno podporo Evropske unije Ukrajini po zmagi Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v ZDA. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha pa je ob tem sporočil, da Kijev pripravlja srečanje predsednika Volodimirja Zelenskega s Trumpom. Dialog med Trumpom in Zelenskim je že vzpostavljen. Odprti smo za nadaljnje sodelovanje, je dejal Sibiha na skupni novinarski konferenci z Borrellom.

WASHINGTON - Vlada ameriškega predsednika Joeja Bidna je nedavno dala zeleno luč za napotitev ameriških obrambnih pogodbenikov v Ukrajino, kjer bodo pomagali vzdrževati sodobno vojaško opremo ZDA. Viri v Pentagonu so zatrdili, da bodo pogodbeniki nameščeni daleč od frontne črte z Rusijo in se ne bodo borili proti ruskim silam. Potrebujejo jih, ker bodo ZDA v kratkem Ukrajini poslale lovska letala F-16 in sisteme raketne obrambe patriot.

LONDON/KIJEV - Britanski obrambni minister John Healey je dejal, da so ruske sile v oktobru na bojiščih v Ukrajini utrpele rekordne izgube. Skupaj naj bi Rusija doslej v vojni proti Ukrajini izgubila že skoraj 700.000 vojakov, ki so bili bodisi ubiti ali ranjeni. Najnovejši podatki britanske vojne obveščevalne službe kažejo, da je povprečna dnevna izguba Rusije v Ukrajini v oktobru dosegla novi maksimum, ki znaša povprečno 1354 oseb dnevno. Za Rusijo je bil minuli mesec najhujši v celotni vojni, skupne izgube so znašale 41.980 ljudi, je dejal Healey. V napadu ruskih brezpilotnih letalnikov na ukrajinsko pristaniško mesto Odesa je bil po navedbah regionalnih oblasti ubit en človek, več je bilo ranjenih. Ruska zračna obramba pa je nad ruskim ozemljem ponoči uničila 50 brezpilotnih letal.

DOHA - Katar je sporočil, da se umika s položaja ključnega posrednika med Izraelom in palestinskim islamističnim Hamasom v pogajanjih za premirje v Gazi in o osvoboditvi talcev. Ob tem je opozoril gibanje Hamas, da njegov urad v Dohi ne služi več namenu. Katar je o odločitvi že obvestil tudi ameriško administracijo in pojasnil, da se je pripravljen ponovno vključiti v posredovanje, ko bosta obe strani pokazali iskreno pripravljenost za vrnitev za pogajalsko mizo.

GAZA - V izraelskih zračnih napadih v Gazi je bilo ponoči ubitih najmanj 14 Palestincev, več deset je ranjenih. Izraelska vojska je na severu Gaze ubila več deset borcev. Prebivalcem na severu Gaze grozi lakota, so v poročilu opozorili mednarodni strokovnjaki iz odbora za preverjanje in potrjevanje ocen tveganja za lakoto.

RAMALA - Palestinski predsednik Mahmud Abas je novoizvoljenemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu v soboto zvečer v telefonskem pogovoru sporočil, da si bo prizadeval za mir. Trump pa je Abasu dejal, da bo delal za zaustavitev vojne, so sporočili iz urada palestinskega predsednika.

TEHERAN - Iransko zunanje ministrstvo je kot popolnoma neutemeljene zavrnilo obtožbe ZDA, da naj bi Teheran naklepal atentat na novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa. Iranski podpredsednik za strateške zadeve Mohamed Džavad Zarif je Trumpa pozval, naj ponovno oceni politiko "največjega pritiska", ki jo je izvajal proti islamski republiki v prvem predsedniškem mandatu. Iranski zunanji minister Abas Aragči pa je posvaril, da bi se bližnjevzhodni konflikt lahko razširil tudi na druge regije.

BEJRUT - Libanonsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da so bili v petek v izraelskih napadih na južno mesto Tir ubiti najmanj trije ljudje, 30 pa ranjenih. Izrael je v petek izvedel tudi zračne napade na južno predmestje Bejruta, in sicer na tarče v bližini libanonske univerze, v predmestju Burž al Barajn ter v soseski Al Džamus.

SPLIT - V Splitu so se v soboto zgodili štirje napadi na dostavljavce hrane tuje narodnosti. Po navedbah hrvaške policije je bilo pri tem poškodovanih več ljudi, eden od dostavljavcev je dobil hujše poškodbe. Napadalca sta huje poškodovala dostavljavca iz Nepala. Pred tem so štirje zamaskirani mladeniči ustavili dostavljavca na motorju in ga fizično napadli. Branil se je s skalpel in enega od napadalcev porezal po čelu. V dogodku je bil tudi sam lažje poškodovan. Maskiranci so poškodovali še indijskega dostavljavca hrane.

BOLOGNA - V Bologni so izbruhnili spopadi med policijo in demonstranti, ki so se udeležili protifašističnega pohoda v organizaciji levičarskih skupin. Kakih 1200 ljudi se je zbralo v protest proti shodu skrajno desničarskih skupin Casa Pound in Mreža patriotov, ki je potekal v mestu. Zaustavila jih je policija za boj proti izgredom, ki je uporabila solzivec. V spopadu je bilo poškodovanih nekaj levičarskih protestnikov, pa tudi mimoidoči.

KVETA - Na železniški postaji v pakistanskem mestu Kveta je odjeknila silovita eksplozija, pri čemer je umrlo najmanj 24 ljudi, več deset je ranjenih. Po nekaterih navedbah je šlo za samomorilski napad. Odgovornost je prevzela ena glavnih separatističnih skupin na območju, Balučistanska osvobodilna vojska.

JUBA/NAIROBI - V Južnem Sudanu so uničujoče poplave prizadele že okoli 1,4 milijona ljudi, več kot 379.000 pa je razseljenih, so sporočili Združeni narodi. Opozarjajo tudi na širjenje malarije.

PARIZ - Zvonovi katedrale Notre Dame so v petek zazvonili prvič po požaru, v katerem je bila pred petimi leti močno poškodovana. Katedralo bodo po obnovi predvidoma uradno odprli 7. decembra. Vzrok požara še vedno ni znan, vse večjo težo pa naj bi imela teorija o nesreči. Poteka tudi ločena preiskava o učinkih požara na zdravje. Starši lokalnih šolarjev so ovadili oblasti, ker da niso sprejele vseh ukrepov za preprečevanje onesnaženja s svincem s katedrale.