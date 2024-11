Pregled - šport, 8. 11. (petek)

Ljubljana, 8. novembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 8. novembra.

LJUBLJANA - Ob deseti obletnici ustanovitve fundacije za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij je Olimpijskemu komiteju Slovenije (OKS) in letošnjemu ambasadorju, košarkarju Goranu Dragiću, uspelo zbrati 885.983 evrov. Dragić je na gala večeru ambasadorsko palico za leto dni predal športni plezalki Janji Garnbret, dvakratni olimpijski zmagovalki. Lansko dražbo je gostil kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki je taktirko botra prevzel iz rok alpske smučarke Tine Maze. Ta je predlani pomagala zbrati 135.000 evrov, Roglič je nato s partnerji prišel do doslej najvišjega zneska, 200.180 evrov.

LJUBLJANA - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je v Ljubljani predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na zadnjih dveh tekmah lige narodov proti Norveški doma 14. novembra in proti Avstriji v gosteh 17. novembra. Tokrat sta med drugimi zraven tudi branilec Olimpije Marcel Ratnik in vezist Celja Svit Sešlar. Slovenija je po štirih krogih lige B in skupine B3 pri sedmih točkah, kolikor jih imata še Avstrija in Norveška, Kazahstan pa je pri eni točki.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings na domačem ledu niso imeli najboljšega dne. Kralji so v severnoameriški ligi NHL doživeli poraz proti Vancouver Canucks, ki so slavili s 4:2. Kapetan kraljev Slovenec Anže Kopitar je na ledu preživel 22:14 minute, ob tem pa se ni vpisal med strelce ali podajalce ter ni sprožil niti strela na gol.

BUDIMPEŠTA - Slovenska hokejska reprezentanca je v tekmi drugega kroga prijateljskega turnirja v Budimpešti po kazenskih strelih izgubila s Poljsko z 1:2 (0:0, 0:1, 1:0; 0:1).

RIJAD - Kitajka Zheng Qinwen in Američanka Coco Gauff sta finalistki zaključnega turnirja WTA v Rijadu z nagradnim skladom 14 milijonov evrov. Zheng je v polfinalu premagala Čehinjo Barboro Krejčikovo s 6:3 in 7:5, Gauff pa Belorusinjo Arino Sabalenka s 7:6 (4) in 6:3.

BEOGRAD - Kanadčan Denis Shapovalov in Srb Hamad Međedović sta finalista teniškega turnirja ATP v Beogradu. Shapovalov je v prvem polfinalnem obračunu turnirja z nagradnim skladom 829.365 evrov premagal Čeha Jirija Lehečko s 6:2 in 6:1, Medjedović pa je bil v drugem boljši od rojaka Lasla Đereja s 6:2, 3:6 in 7:6 (2).

METZ - Britanec Cameron Norrie in Francoz Benjamin Bonzi sta finalista turnirja ATP v francoskem Metzu z nagradnim skladom 651.865 evrov. Norrie je v prvem polfinalnem dvoboju premagal Francoza Corentina Mouteta s 6:2 in 7:6 (5), Bonzi pa je bil v drugem boljši od Američana Alexa Michelsena s 4:6, 6:0 in 7:5.