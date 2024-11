Pregled - svet, 8. 11. (petek)

BUDIMPEŠTA - Voditelji članic EU so na neformalnem zasedanju sklenili novi evropski dogovor o konkurenčnosti, namenjen poenostavitvi politik, oblikovanju industrijske politike in zagotovitvi financiranja. Kot je sporočil madžarski premier Viktor Orban, se vsi voditelji strinjajo, da je treba Evropo spet narediti veliko. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo nova komisija v prvih stotih dneh predstavila dogovor za čisto industrijo. To bo enoten načrt za konkurenčnost, razogljičenje in digitalizacijo, je pojasnila. V izjavi so se voditelji zavzeli še za sprejetje "odločnih korakov k uniji za prihranke in investicije" do leta 2026 ter napredek pri dokončanju unije kapitalskih trgov.

ŽENEVA/GAZA/BEJRUT - Med smrtnimi žrtvami izraelskih vojaških operacij na območju Gaze je skoraj 70 odstotkov žensk in otrok, piše v poročilu urada Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR). Med mladoletnimi žrtvami prednjačijo otroci, stari od deset do 14 let, sledijo jim mlajši od štirih let. Izrael je medtem nadaljeval smrtonosne napade na Gazo in Libanon, kjer so davi razstreljevali stanovanjske objekte v vaseh na jugu države.

AMSTERDAM/TEL AVIV - V spopadih med propalestinskimi demonstranti in izraelskimi navijači, ki so izbruhnili v četrtek zvečer po nogometni tekmi med Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva, je v bolnišnici pet poškodovanih, policija pa je 62 ljudi aretirala. Na nemire so se ostro odzvali v Izraelu in na Zahodu, kjer so številni voditelji opozarjali na domnevni antisemitizem. Odzvalo se je tudi palestinsko ministrstvo za zunanje zadeve, ki je obsodilo protiarabsko skandiranje in provokacije izraelskih navijačev pred izbruhom nasilja.

NEW YORK - Ameriški zvezni tožilci so vložili obtožnico proti osebi, ki naj bi naklepala atentat na novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa pred torkovimi predsedniškimi volitvami. Naročnik atentata naj bi bila Iranska revolucionarna garda. Ameriški obveščevalci in organi pregona so bili že od leta 2020, ko je Trump ukazal usmrtitev generala revolucionarne garde Kasema Solejmanija v Iraku, pozorni na morebitno iransko maščevanje.

BERLIN - Vodja nemške opozicijske Krščansko-demokratske unije (CDU) Friedrich Merz je v četrtek izključil možnost sodelovanja s kanclerjem Olafom Scholzem, potem ko je njegova t. i. semaforska vladna koalicija razpadla. Scholz je medtem napovedal, da bo v luči politične krize v sredo v bundestagu podal izjavo v imenu vlade.

NEW YORK - Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je za vodjo kabineta Bele hiše v četrtek izbral politično strateginjo s Floride Susie Wiles, eno od dveh predsednikov njegove kampanje pred volitvami. 67-letna Wiles bo prva ženska na tem položaju.

BRUSELJ - Države članice EU so misijo urjenja ukrajinskih vojakov, ki poteka na ozemlju unije, podaljšale do sredine novembra 2026. Doslej so v okviru misije EUMAM Ukrajina izurili 63.000 vojakov, v prihodnjih mesecih pa jih nameravajo še 15.000, so sporočili s Sveta EU. Dodali so, da bo misija sodelovala z Natom.

DUNAJ - V Avstriji zaradi nevarnosti širjenja ptičje gripe veljajo poostreni varnostni ukrepi v perutninarstvu. Na območjih z močno povečanim tveganjem reja perutnine na prostem ni dovoljena, po vsej državi pa je prepovedano hranjenje prostoživečih živali. Bolezen so doslej potrdili na petih farmah, pri razkuževanju bo pomagala tudi vojska.

TIRANA - Z ladjo italijanske mornarice je v Albanijo prispelo osem prosilcev za azil, ki naj bi jih v skladu z dogovorom med Rimom in Tirano za čas obravnave njihovih prošenj namestili v nedavno vzpostavljenem sprejemnem centru v državi. Osmerico so italijanske oblasti pred štirimi dnevi prestregle južno od otoka Lampedusa. Kot so kasneje sporočili italijanski uradniki, bodo enega izmed prebežnikov vrnili v Italijo, potem ko so ga zaradi zdravstvenega stanja opredelili kot ranljivega.

TEL AVIV - Izraelski parlament je v četrtek sprejel zakon, ki vladi omogoča izgon družinskih članov oseb, obsojenih zaradi terorističnih dejanj, vključno z izraelskimi državljani. Izraelske organizacije za človekove pravice trdijo, da je zakon v nasprotju z ustavo.

TEL AVIV - Poslanci izraelske opozicije so med četrtkovo prisego Izraela Kaca kot naslednika razrešenega obrambnega ministra Joava Galanta protestno zapustili plenarno dvorano parlamenta. Glasovi poslancev vladajoče koalicije so sicer zadostovali za potrditev Kaca.

PEKING - Predstavniki Evropske komisije in kitajskega ministrstva za trgovino so po tednu intenzivnih pogovorov v Pekingu dosegli "tehnični napredek" pri morebitnem dogovoru o cenovnih zavezah, na podlagi katerega bi lahko Bruselj omilil dodatne carine na uvoz električnih vozil iz Kitajske v EU. Pogovore bodo nadaljevali prihodnji teden.

BRUSELJ - Evropska mreža za sodelovanje na področju varstva potrošnikov CPC in Evropska komisija sta spletnega trgovca Temu opozorila, da je več praks na tej platformi v nasprotju s potrošniško zakonodajo EU. Med problematičnimi praksami so izpostavili lažne popuste, pomanjkljive ali zavajajoče informacije in lažne ocene prodajanih izdelkov. Podjetje Temu ima zdaj mesec dni časa, da se odzove na ugotovitve.

BUENOS AIRES - Argentinsko tožilstvo je v zvezi s smrtjo britanskega pevca Liama Paynea, ki je sredi oktobra umrl ob padcu s tretjega nadstropja hotela v Buenos Airesu, v četrtek vložilo obtožnico proti trem ljudem. Kot je sporočilo tožilstvo, so obtoženi "zapustitve osebe, ki je kasneje umrla", ter dobave in posedovanja mamil. Eden od obtoženih je 31-letnega Paynea spremljal v času bivanja v Buenos Airesu, drugi je uslužbenec hotela, v katerem je umrl, tretji pa naj bi nekdanjemu pevcu skupine One Direction priskrbel mamila.