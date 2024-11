Zavod Kolektiv 99 ob črnem petku opozarja na nepravilnosti pri označevanju znižanih izdelkov

Ljubljana, 8. novembra - Nevladna organizacija Zavod Kolektiv 99 je ob številnih popustih za t. i. črni petek opravila analizo objavljenih cen in ugotovila, da skoraj noben večji spletni trgovec ne spoštuje zakonskih določb glede pravilnega označevanja znižanih izdelkov. Po oceni organizacije gre za očitne kršitve zakonodaje, zato so k ukrepanju pozvali tržni inšpektorat.

Kot so ugotovili v Kolektivu 99, mnogo trgovcev v primeru znižanja cen posameznih izdelkov na svoji spletni strani ne navede hkrati cene, ki je bila najnižja v zadnjih 30 dneh pred znižanjem. Ob tem opozarjajo, da porabnik v tem primeru ne more sprejeti informirane odločitve o nakupu.

Trgovec lahko pred napovedanimi popusti zviša ceno in jo nato zniža na vrednost, ki je enaka ali celo višja od najnižje cene, ki je bila v uporabi v zadnjih 30 dneh pred znižanjem. S tem je po oceni organizacije potrošnik lahko zaveden v nakup, ki ga sicer ne bi opravil, saj ta glede na ponujen "popust" oceni nakup kot ugoden.

Kot poudarjajo v Kolektivu 99, opustitev navedbe najnižje cene v zadnjem mesecu ni samo zavajajoča za potrošnika, ampak trgovec s tem obenem stori prekršek. Glede na samo število zaznanih kršitev je po mnenju organizacije nerazumljiva neaktivnost tržnega inšpektorata, ki so ga v Kolektivu 99 pozvali k ukrepanju.

Prav tako so nekatere trgovce opozorili na njihove nesprejemljive prakse in jih pozvali k njihovi odpravi. V nasprotnem primeru bodo kot potrošniška organizacija sami podali prijavo inšpektoratu o konkretnih kršitvah.

Analiza Kolektiva 99 je obenem pokazala, da tudi trgovci, ki pri akcijskih znižanjih navedejo najnižjo ceno izdelka v zadnjih 30 dneh pred znižanjem, pogosto pri tem zavajajo porabnike. Kot poudarjajo, je nova "znižana" cena dejansko višja oziroma enaka najnižji ceni v zadnjih 30 dneh pred znižanjem. Zato po prepričanju Kolektiva 99 ne sme trditi, da gre za popust, akcijo, prihranek ali drugo cenovno ugodnost s podobnim učinkom.

"Z izpostavljanjem 'popusta', ki to ni, in prikazovanjem prečrtane prejšnje cene, ki jo je pred tem zvišal zgolj za potrebe prikaza njenega navideznega znižanja, dejansko odvrne pozornost potrošnika od navedbe najnižje cene v zadnjih 30 dneh, ki je običajno navedena na dnu, v manjši velikosti in v neizstopajočih barvah.

Tudi takšno ravnanje trgovcev je po oceni Kolektiva 99 nezakonito in v razmerju do potrošnikov predstavlja nepošteno poslovno prakso ter se kaznuje kot hujši prekršek.

V Zavodu Kolektiv 99 ob tem pozivajo potrošnike k previdnosti in da se v največji možni meri prepričajo, če popust dejansko pomeni tudi nižjo ceno.