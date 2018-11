Na črni petek in spletni ponedeljek previdno po nakupih

Ljubljana, 22. novembra - Pred vrati sta črni petek in spletni ponedeljek, sledili bodo nakupi ob božično-novoletnih praznikih. Popusti in druge ugodnosti so v tem času za potrošnike še posebej mamljivi, da se nakupi na spletu ne bi končali z razočaranjem, pa so v nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT pripravili nekaj nasvetov.