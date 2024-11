Radio Ognjišče praznuje 30 let

Ljubljana, 7. novembra - Radio Ognjišče bo konec novembra obeležil 30-letnico neprekinjenega oddajanja 24-urnega programa. V teh letih je postal prepoznaven radijski medij, meni direktor Franci Trstenjak. "Posebnost je, da nas imajo poslušalci zelo radi, vzeli so nas za svoje in na to smo zelo ponosni," je povedal ob današnjem srečanju z novinarji in poslovnimi partnerji.