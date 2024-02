Z letošnjo Pustno sobotno iskrico za otroke v Ugandi zbrali 133.718 evrov

Ljubljana, 12. februarja - Radio Ognjišče je v soorganizaciji z Misijonskim središčem Slovenije tudi letos pripravil dobrodelno akcijo Pustna sobotna iskrica. Tokrat so sredstva zbirali za otroke iz Ugande oz. šolo v misijonu Rwentobo. Do danes zjutraj so v ta namen ljudje darovali 133.718 evrov, so sporočili z omenjenega radia.