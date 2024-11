Na prvih osmih štajerskih upravnih enotah uvedli sistem eGraditev

Ljubljana, 7. novembra - Na prvih osmih upravnih enotah na območju Štajerske so danes uvedli sistem eGraditev, ki prinaša v celoti digitaliziran postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. S tem so se pridružile sedmim upravnim enotam iz Notranjske in Primorske, kjer so letos že vpeljali ta sistem. Po vsej Sloveniji bo sistem zaživel predvidoma v začetku leta 2026.