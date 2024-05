Po Postojni v sistem eGraditev še upravni enoti Ilirska Bistrica in Cerknica

Ljubljana, 9. maja - Sistem eGraditev, ki bo v celoti digitaliziral postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, je kot prva marca uvedla postojnska upravna enota. Danes sta se ji pridružili enoti Ilirske Bistrice in Cerknice, do konca leta jih načrtujejo še 12, so povedali na današnji predstavitvi v Cerknici. Pristojno ministrstvo ocenjuje, da sistem deluje.