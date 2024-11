Pregled - šport, 5. 11. (torek)

LJUBLJANA - Nogometna zveza Slovenije je na družbenih omrežjih sporočila, da bo danes ob 13. uri v prodajo sprostila dodatne vstopnice za tekmo petega kroga lige narodov med Slovenijo in Norveško, ki bo v ljubljanskih Stožicah 14. novembra. Razlog je manjše število napovedanih navijačev iz te skandinavske države. Slovenijo do konca tekmovanja v ligi narodov poleg dvoboja z Norveško čaka še tekma proti Avstriji v gosteh 17. novembra.

LJUBLJANA - Vodilna ekipa Prve lige Telemach Olimpija iz Ljubljane bo moral dobršen del sezone odigrati brez pomoči napadalca Pedra Lucasa. Ta si je v nedeljo ob zmagi v Celju z 1:0 poškodoval koleno in v solzah zapustil zelenico po dobri uri igre. "Prve napovedi žal držijo: Pedro Lucas je v Celju utrpel težjo poškodbo kolena. Potrebna bo operacija strgane sprednje križne vezi levega kolena, nato sledi dolgotrajno okrevanje," so zapisali pri Olimpiji.

LJUBLJANA - Nogometaši Leipziga s Kevinom Kamplom in Benjaminom Šeškom so v 4. krogu lige prvakov gostovali v Glasgowu pri Celticu in izgubili z 1:3, graški Sturm je s Tomijem Horvatom in Arjanom Malićem ter brez poškodovanega Jona Gorenca Stankovića v Dortmundu proti Borussii klonil z 0:1, Slovan Bratislava pa doma s Kenanom Bajrićem proti zagrebškemu Dinamu z 1:4. Poraz sta doživela tudi Manchester City v Lizboni proti Sportingu z 1:4 in Real Madrid doma proti Milanu z 1:3. Liverpool pa ostaja stoodstoten po štirih tekmah, tokrat je odpravil Bayer Leverkusen s 4:0.

DOMŽALE - Košarkarji Kansaija Heliosa so v četrtem krogu lige Aba 2 še četrtič zmagali. V Domžalah so bili še drugič v 14 dneh boljši od MZT Skopja, zmagovalca je tako kot na prvi tekmi v Skopju odločila končnica. Končni izid tekme je bil 69:68 (16:15, 39:26, 50:48).

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA tretjič izgubili. Tokrat so morali na domačem parketu priznati premoč ekipi Indiana Pacers, ki je slavila s 134:127. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je ob tem dosegel 34 točk, 15 asistenc in sedem skokov. Dallas ima ob štirih zmagah zdaj tri poraze in je malce bolj oddaljen od vrha zahodne konference. Na čelu je še naprej neporažena zasedba Oklahoma City Thunder.

RIJAD - Ameriška teniška igralka Coco Gauff je v drugem krogu oranžne skupine zaključnega turnirja najboljših teniških igralk v Rijadu s 6:3 in 6:4 premagala Poljakinjo Igo Swiatek in si že zagotovila nastop v polfinalu, hkrati pa Belorusinji Arini Sabalenka omogočila, da bo tudi ob koncu leta prva na lestvici WTA. Poljakinja, ki si sicer še lahko zagotovi nastop v polfinalu, če v zadnjem krogu premaga Jessico Pegula, Gauff pa premaga Barboro Krejčikovo, je ne more več prehiteti.

BEOGRAD - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je na družbenih omrežjih sporočil, da zaradi težav s kolenom ne bo nastopil na zaključnem turnirju sezone najboljše osmerice igralcev v Torinu. Zadnji posamični turnir sezone se bo začel v nedeljo. Sedemkratni zmagovalec zaključnega turnirja se že nekaj časa spopada z rahlo poškodbo kolena, zaradi česar je izpustil tudi zadnji masters v Parizu.

BARCELONA - Dirkališče v Barceloni bo prizorišče zadnje dirke sezone motociklističnega svetovnega prvenstva motoGP, je danes na spletni strani potrdilo vodstvo tekmovanja. Zadnjo preizkušnjo bi morala gostiti Valencia, vendar so katastrofalne poplave prejšnji teden tam onemogočile priprave na dirkaški konec tedna med 15. in 17. novembrom.