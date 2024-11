Pregled - svet, 5. 11. (torek)

WASHINGTON - V ZDA potekajo predsedniške volitve, na katerih bodo volivci odločili, ali se bo v Belo hišo vrnil republikanec Donald Trump ali pa bo država dobila prvo predsednico, demokratko Kamalo Harris. Predsedniška tekma je neodločena do konca, izid bo odvisen od glasovanja v t. i. nihajočih državah. Harris in Trump sta volivce vnovič pozvala, naj oddajo svoj glas. Harris, ki je glasovala predčasno, je poudarila, da so volitve prelomne, saj volivci odločajo o dveh zelo različnih vizijah prihodnosti ZDA. Trump je glas oddal na volišču na Floridi. Kot je dejal, je prepričan v zmago, poraz pa bo priznal, "če bodo volitve poštene". Američani volijo tudi vseh 435 članov predstavniškega doma ter tretjino senatorjev.

JERUZALEM - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je s položaja obrambnega ministra odstavil Joava Galanta, so sporočili iz premierjevega urada. Za njegovega naslednika je imenoval Izraela Kaca, ki je doslej vodil zunanje ministrstvo, novi zunanji minister pa bo Gideon Sar. Kot razlog za zamenjavo je Netanjahu navedel izgubo zaupanja v Galanta med vojno proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas v Gazi, ki traja že več kot leto dni.

WASHINGTON/GAZA - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v ponedeljek krivdo za zavrnitev zadnjega predloga za premirje v Gazi pripisal Hamasu, ki je po njegovih besedah zavrnil izpustitev določenega števila talcev v zameno za prekinitev ognja. Ob tem je Izrael pozval, naj omogoči, da v enklavo prid več humanitarne pomoči.

TEL AVIV/BEJRUT - V več izraelskih krajih so se oglasile sirene, ki svarijo pred napadi, izraelska vojska pa je sestrelila več dronov in raket. Hezbolah je znova napadel položaje izraelske vojske na severu države, proiranske milice iz Iraka pa trdijo, da so izvedle šest napadov na Izrael.

BRUSELJ - Pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta so se nadaljevala zaslišanja komisarskih kandidatov, med drugim hrvaške kandidatke Dubravke Šuica in avstrijskega kandidata Magnusa Brunnerja. Kandidata za evropskega komisarja za vladavino prava iz Irske Michael McGrath ter kandidat za evropskega komisarja za energetiko in stanovanjsko politiko Dan Jorgensen sta prejela podporo, že v ponedeljek pa so zaslišanje uspešno prestali Apostolos Cicikostas iz Grčije, Christophe Hansen iz Luksemburga, slovaški kandidat Maroš Šefčovič in Maltežan Glenn Micallef.

KIJEV/WASHINGTON/ZAPOROŽJE - Na obmejna območja ruske regije Kursk je že prispelo več kot 10.000 severnokorejskih vojakov, so v ponedeljek potrdili v Washingtonu in Kijevu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem kritiziral zaveznice, da kljub temu še niso okrepile svojega odziva. V ruskem napadu na mesto Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine je bilo ubitih najmanj šest ljudi, je sporočil guverner istoimenske regije Ivan Fedorov. Tarča napada je bil infrastrukturni objekt v mestu, podrobnosti Fedorov ni podal.

RIM - Zaveznice bi morale okrepiti zmogljivosti lastne obrambne industrije, je na srečanju z italijansko premierko Giorgio Meloni dejal generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte. Meloni je poudarila, da cilj ostaja vzpostavitev najboljših možnih pogojev za pravičen mir v Ukrajini, in napovedala nov paket vojaške pomoči Ukrajini, ki bo osredotočen na zračno obrambo.

VALENCIA - Reševalci v Španiji so nadaljevali iskanje pogrešanih po uničujočih poplavah, ki so pred enim tednom prizadele jugovzhodni del države. V najbolj prizadeti pokrajini Valencija je bilo na terenu skoraj 15.000 vojakov, policistov in pripadnikov civilne zaščite. Vlada premierja Pedra Sancheza je pripravila sveženj ukrepov v vrednosti 10,6 milijarde evrov za neposredno pomoč prizadetim prebivalcem in podjetjem. Med ukrepi so tudi davčne olajšave in trimesečni odlog odplačevanja hipotek in posojil.

BEOGRAD - Srbski minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goran Vesić je po petkovem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je umrlo 14 ljudi, odstopil s položaja. Premier Miloš Vučević je sporočil, da to ne bo edini odstop, predsednik Aleksandar Vučić pa, da bo težko ugotoviti, kdo je kriv. Pred mestno hišo v Novem sadu se je na protestih zaradi nesreče zbralo več tisoč ljudi.

KARLSRUHE - V nemški zvezni deželi Saška in na Poljskem so v okviru racije proti paravojaški skupini skrajnih desničarjev pridržali osem ljudi in preiskali 20 objektov, so sporočili z nemškega zveznega tožilstva. Gre za skupino Saških separatistov, ki naj bi se pripravljala na skorajšnji propad Nemčije in pripravila posebne načrte za nasilen prevzem oblasti. V racijah so pridržali tudi člana skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD). Preiskave so izvedli tudi v Avstriji.

BRUSELJ - Finančni ministri EU so podprli predlog o spremembi direktive glede pravil o davku na dodano vrednost (DDV) za digitalno dobo, s katero se med drugim posodabljajo obveznosti poročanja o DDV. Ministri so razpravljali tudi o izvajanju nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost.

SEUL/PJONGJANG - Severna Koreja je v vode vzhodno od Korejskega polotoka izstrelila niz balističnih raket kratkega dosega, je sporočil Seul. Gre za nove poskusne izstrelitve po tem, ko je Pjongjang minuli teden izvedel izstrelitev medcelinske balistične rakete, ki je naletela na obsodbe mednarodne skupnosti.

BREGENZ - V avstrijski deželi Predarlsko so konservativna Ljudska stranka (ÖVP) in skrajno desni svobodnjaki (FPÖ) v ponedeljek dosegli dogovor o vladajoči koaliciji. Stranki sta se za skupno vladanje, prvo po letu 2009 v najzahodnejši avstrijski zvezni deželi, dogovorili tri tedne po deželnih volitvah 13. oktobra.

RIM - Po vsej Italiji je potekala osemurna stavka osebja več železniških podjetij, potem ko je eden od potnikov v ponedeljek na regionalnem vlaku blizu Genove z nožem zabodel sprevodnika. Napadalca so aretirali, sprevodnik pa ni v smrtni nevarnosti. Sindikati so napad ostro obsodili in poudarili, da je nesprejemljivo, da so tisti, ki opravljajo svoje delo, izpostavljeni nasilnim dejanjem.

PARIZ/BERLIN - Težave evropske avtomobilske industrije se nadaljujejo. Francoski izdelovalec pnevmatik Michelin je napovedal zaprtje dveh tovarn v Franciji, nemški razvojni dobavitelj delov za avtomobile in stroje Schaeffler pa je naznanil ukinitev 4700 delovnih mest po Evropi.

WASHINGTON - Največji sindikat v ameriškem proizvajalcu letal Boeing je v ponedeljek sprejel najnovejšo ponudbo vodstva podjetja in s tem končal več kot sedem tednov trajajočo stavko. Nova štiriletna kolektivna pogodba vključuje 38-odstotno zvišanje plač in bonus za podpis pogodbe v višini 12.000 dolarjev.