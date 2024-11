Okrogla miza: Razlog za nedavne poplave v Španiji tudi v posledice podnebnih sprememb

Ljubljana, 5. novembra - Razlog za nedavne najbolj obsežne poplave v zadnjih sto letih v Španiji so tudi posledice podnebnih sprememb, so opozorili sodelujoči znanstveniki na današnji spletni okrogli mizi v okviru projekta STAznanost. V luči vse bolj pogostih vremenskih dogodkov so poudarili tudi pomembnost ukrepov prilagajanja in blaženja ter več ambicioznosti pri tem.