Prilagoditev gradbene infrastrukture ključna za soočanje s podnebnimi spremembami

Ljubljana, 17. oktobra - Pri načrtovanju gradbene infrastrukture bo nujno treba upoštevati tudi podnebne spremembe, je bil eden od poudarkov dogodka, ki ga je ob 75-letnici delovanja pripravil Zavod za gradbeništvo Slovenije. Strokovnjaki so predstavili tudi inovacije in prakse na področju gradbenih materialov in konstrukcij, ki se prilagajajo izzivom podnebnih sprememb.