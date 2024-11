Pregled - šport, 4. 11. (ponedeljek)

BEOGRAD - Košarkarji Cedevite Olimpije so v tekmi 7. kroga lige Aba v Beogradu izgubili proti Crveni zvezdi s 86:92. Košarkarji Cedevite Olimpije v Beogradu niso uspeli pripraviti presenečenja proti branilki naslova lige Aba. Beograjčani so zadeli kar 12 trojk.

LJUBLJANA - Selektor slovenske ženske teniške reprezentance Andrej Kraševec je določil igralke, ki se bodo 15. in 16. novembra v Beli dvorani v Velenju v polfinalu kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala BJK pomerile proti Nizozemski. V slovenskem dresu bodo nastopile Tamara Zidanšek, Veronika Erjavec, Pia Lovrič, Živa Falkner in Alja Senica.

BLED - Hokejisti Slovenije so začeli priprave na turnir v Budimpešti, kjer bodo nasprotniki risov Italija, Poljska in Madžarska. Selektor Edo Terglav je na tokratni zbor povabil predvsem mlade igralce in tiste, ki v svojih klubih niso med najbolj obremenjenimi. Kapetan v Budimpešti bo Matic Török, ki uspešno igra v najmočnejši finski ligi in ima po Terglavovem mnenju pravi značaj za to vlogo.

LJUBLJANA - Slovenska moška rokometna reprezentanca bo v tem tednu začela nastope v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bo v začetku leta 2026 na Danskem, Švedskem in Norveškem. Izbrana vrsta je priprave začela minulo nedeljo v Zrečah, pomerila pa se bo z Litvo in Estonijo. Selektor Uroš Zorman je na seznam uvrstil 23 igralcev. Zaradi poškodbe Mitje Janca in družinske zadržanosti Aleksa Kavčiča je moral vpoklicati dodatna rokometaša, Gregorja Ocvirka in Miho Zarabca. A s tem se menjave še niso končale. Zarabec si je v dneh pred zborom poškodoval mišico v nogi. Na pripravah ga je zato brez pomislekov tik pred zdajci zamenjal Tilen Strmljan. Po hudi poškodbi se je vrnil Domen Makuc.

LJUBLJANA - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je že zbrana v Ljubljani, kjer se pripravlja na drugi cikel kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2025. Slovenske košarkarice bodo v tem ciklu najprej v četrtek gostovale na Finskem, v nedeljo pa bodo na Kodeljevem gostile Madžarke. Ekipi se je letos pridružila naturalizirana Američanka Jessica Shepard, medtem ko bo ta cikel zaradi poškodbe izpustila kapetanka Teja Oblak.

BRDO PRI KRANJU - Na sedežu Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju so izžrebali pare osmine finala pokala Pivovarna Union 2024/25. Edini prvoligaški obračun za preboj v četrtfinale je Mura - Koper, eden od klubov iz glavnega mesta pa že ima mesto v četrtfinalu, saj se obeta ljubljanski dvoboj Olimpija - Ilirija 1911. Tekme osmine finala bodo 5. marca. Maribor in Celje bosta gostila drugoligaša. Mariborčani se bodo pomerili z Aluminijem, Celjani pa s Taborom iz Sežane.

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA pomagal Dallas Mavericks hitro prebroditi četrtkov poraz proti Houstonu. Petindvajsetletnik je 14 od svojih skupno 32 točk dosegel v uvodni četrtini, ko so si Teksašani pred domačimi navijači tlakovali pot do visoke zmage s 108:85 nad oslabljenim Orlandom.