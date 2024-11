Romski jezik se spreminja, lahko bi sčasoma tudi izginil

V Sloveniji živi po nekaterih ocenah med 10.000 in 12.000 Romov, ki govorijo različna narečja romskega jezika. "Na Dolenjskem je romski jezik tudi zapisan, imamo nekaj knjig, na primer pesmi Jelenke Kovačič in Rajka Šajnovića, v katerih je zapisana romščina, ki jo razumem. Če vzamem v roke pesmi, ki jih je napisal Rom iz Prekmurja, vsebine žal ne razumem," je za STA razliko ponazorila romska pomočnica v novomeški Osnovni šoli (OŠ) Bršljin in sodna tolmačka Bojana Rozman. Tudi kot tolmačka tako lahko zastopa zgolj Rome z Dolenjske, iz Posavja in Bele krajine, ker je njihov jezik dovolj blizu njenemu, je povedala.

Prav neenotnost jezika se ji zdi lahko razlog, da bi se romščina počasi izgubila.

S promocijo romskega jezika nad stigmo sramu govorjenja romščine

A ni edini. Romski otroci se v šoli ne učijo romščine, veliko Romov zaradi strahu pred nesprejemanjem in neodobravanjem romskega jezika v javnosti niti ne želi govoriti romsko in se zato raje poslužujejo slovenskega jezika. Tudi starši iz tega razloga svojih otrok ne učijo več romščine, je za STA povedal soustvarjalec romskih oddaj na Radioteleviziji Slovenija Sandi Horvat.

Kot je pojasnil, želijo s promocijo romskega jezika v medijih ovreči stigmo sramu govorjenja romskega jezika. "Mediji imajo pri ohranjanju romskega jezika pomembno vlogo," je zato ocenil Horvat. Romska oddaja So vakeres/Kaj govoriš je na sporedu dvakrat mesečno, ustvarjajo jo romski novinarji, od leta 2008 pa imajo tudi svoj radio. Prednost je, da vsebino pripravljajo romski novinarji. "Je pa res, da se velika večina romskih sogovornikov vseeno odloči podati izjavo v slovenskem, in ne v romskem jeziku," je dejal. V omenjeni oddaji trenutno govorijo dve romski narečji - prekmursko in narečje romščine, ki jo govorijo na Kočevskem.

Glavni namen oddaje je sicer približati življenje in zgodbe iz sveta Romov, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Pri tem pa so bile v zadnjih letih "najbolj odmevne zgodbe uspešnih Romov pri nas, gledalce zanimajo predvsem osebne zgodbe posameznikov, ki v skupnosti že predstavljajo dober zgled, zanimajo jih tudi kulturne vsebine, še posebej ob večjih romskih praznikih, kot je recimo svetovni dan Romov", je še dodal Horvat.

Romski jezik se ne izgublja, ampak spreminja

Da gre skrb za ohranjanje romskega jezika z roko v roki z razumevanjem življenja romske skupnosti, izhaja tudi iz besed Bojane Rozman. Na OŠ Bršljin je namreč veliko romskih učencev, kar 13 odstotkov od vseh vpisanih otrok, z njimi pa delajo trije romski pomočniki. Ob tem je Rozman izpostavila potrebo po več izobraženih romskih pomočnikih, ki bi govorili otrokom domač romski jezik. "Trenutno pa so na šolah žal zaposlene tudi romske pomočnice, ki niso romske narodnosti," je povedala.

"Za učenje maternega jezika bomo otroke lahko še bolj motivirali, ko bomo imeli možnost, da bi zaposlili katerega od izobraženih Romov, ki jih bo lahko poučeval v njim znani romščini," poudarja Rozman.

Otrokom pomaga in snov razlaga v romskem jeziku, kadar je to le mogoče. Letos je, kot pravi, začela izvajati interesne dejavnosti, kjer se pogovarjajo tudi o pomenu romskega jezika, berejo romske pravljice in podobno.

Ob tem opaža, da se romščina spreminja, tudi v romski jezik namreč vdirajo novi, moderni izrazi, ki jih v njeni mladosti ni bilo toliko.

Sama sicer tedensko hodi tudi v romska naselja, kjer ima redne stike s starši otrok. "Z njimi imam dobre stike, so prijazni do mene, jaz pa do njih. Večino poznam, ker moji sorodniki izhajajo iz tega naselja," je povedala. S starši se pogovarja pravzaprav o vseh problemih. Predvsem pa jih opozarja na nujnost obiskovanja pouka otrok. Posveča se tudi učnim in vedenjskim težavam otrok v šoli. Večkrat pomaga tudi staršem, denimo pri razlagi vsebine zahtevnejših pisnih dokumentov.

Promocija romskega jezika tudi skozi kulturo

Romi svetovni dan svojega jezika sicer obeležujejo 5. novembra. Na ta dan je bil leta 2008 tudi predstavljen romsko-hrvaški in hrvaško-romski slovar.

Romskemu jeziku te dni posvečajo pozornosti z več dogodki. Pred svetovnim dnevom romskega jezika je v ponedeljek v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota potekal seminar z naslovom Raziskovanje in promocija romskega jezika.

Drevi pa bo v Cankarjevem domu tudi koncert ob svetovnem dnevu romskega jezika Imerja Traje Brizanija in skupine Amala. Imer Traja Brizani je sicer nosilec medalje za zasluge za ustvarjalni prispevek k uveljavljanju in prepoznavnosti romske kulture v Sloveniji.