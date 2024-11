Pred dnevom romskega jezika v Murski Soboti pripravili seminar

Murska Sobota, 4. novembra - V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota so danes pripravil seminar o raziskovanju in promociji romskega jezika. Letos so se ob svetovnem dnevu romskega jezika, ki ga zaznamujemo 5. novembra, posvetili romski literaturi pomurske regije in občinstvu predstavili nekaj pesmi v romščini.