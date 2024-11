Turške oblasti odstavile tri župane iz vrst prokurdske stranke

Ankara, 4. novembra - Turške oblasti so danes na podlagi obtožb o članstvu v teroristični organizaciji odstavile tri župane mest na jugovzhodu države z večinskim kurdskim prebivalstvom, je sporočilo notranje ministrstvo v Ankari. Župana mesta Mardin in okrožja Halfeti ter županja mesta Batman vsi prihajajo iz vrst prokurdske Ljudske stranke za enakost in demokracijo.