V Turčiji odstavljenega prokurdskega župana obsodili na skoraj 20 let zapora

Ankara, 5. junija - Sodišče v Turčiji je zaradi terorizma nekdanjega župana mesta Hakkari Mehmeta Siddika Akisa iz prokurdske stranke DEM obsodilo na 19 let in pol zapora, je danes sporočil njegov odvetnik. Akisa so sicer aretirali in odstavili s položaja že v ponedeljek, kar je sprožilo demonstracije v Hakkari in prepir v turškem parlamentu.