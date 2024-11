Pregled - šport, 3. 11. (nedelja)

SAO PAULO - Nizozemec Max Verstappen je zmagovalec dirke za veliko nagrado Brazilije v Sao Paulu v svetovnem prvenstvu formule 1. Verstappen je slavil po 17. startnem izhodišču, s suvereno zmago pa je storil ogromen korak proti osvojitvi četrtega zaporednega naslova svetovnega prvaka. Njegov najbližji zasledovalec, Britanec Lando Norris, je bil šesti.

LJUBLJANA/CELJE/LENDAVA - Nogometaši Brava so v 14. krogu Prve lige Telemach premagali Muro z 2:1 (1:0), nogometaši Celja so izgubili proti Olimpiji z 0:1 (0:0), nogometaši Nafte 1903 pa proti Kopru z 1:2 (0:2).

JESENICE - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige doma premagali Wipptal Broncos s 5:2 (3:1, 0:0, 2:1). Jeseničani so z deveto zmago v sezoni zdaj na tretjem mestu regionalnega tekmovanja.

CELJE - Hokejisti RST Pellet Celja so v tekmi alpske lige doma premagali Unterland Cavaliers s 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Odločilni gol je 19 sekund pred koncem dvoboja za celjsko zasedbo dosegel Bohdan Panasenko.

BRATISLAVA - Vaterpolisti Ljubljane Slovana so v tretjem krogu kvalifikacijske skupine D evropskega pokala challenge izgubili proti gostitelju turnirja, slovaški ekipi Novaky, z 10:14 (3:5, 1:2, 2:4, 4:3). Ljubljančani so si sicer že pred tem zagotovili nastop v četrtfinalu.

FRANKFURT - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je zmagovito odprl turnir WTT Champions v Frankfurtu. Šestindvajsetletni Hrastničan je v uvodnem krogu premagal Nemca Patricka Franzisko s 3:2 (5, -4, 7, -11, 9).

PARIZ - Nemec Alexander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja serije masters ATP v Parizu z nagradnim skladom 5,946 milijona evrov, potem ko je v finalu po uri in 16 minutah ugnal Francoza Uga Humberta s 6:2 in 6:2.

RIJAD - Poljakinja Iga Swiatek je bila na zaključnem turnirju najboljših osmih teniških igralk v Rijadu v uvodnem krogu oranžne skupine na robu poraza proti Čehinji Barbori Krejčikovi, a je na koncu le zmagala s 4:6, 7:5 in 6:2.

NEW YORK - Kenijka Sheila Chepkirui in Nizozemec Abdi Nageeye sta letošnja zmagovalca slovitega maratona v New Yorku. Chepkirui je na 42,125 km dolgi progi zmagala s časom 2;24:35, Nageeye pa 2;07:39 ure.

SEPANG - Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagal na veliki nagradi Malezije, na predzadnji dirki sezone svetovnega prvenstva motociklistov v kraljevem razredu motoGP. Drugi je bil Španec Jorge Martin (Ducati-Pramac), ki ima v seštevku SP še vedno 24 točk prednosti pred Bagnaio, tretji na VN je bil Italijan Enea Bastianini (Ducati).

PEKING - Švicarka Viktorija Golubic je v finalu teniškega turnirja v kitajskem Jiujiangu (246.890 evrov nagradnega sklada s 6:3 in 7:5 premagala Slovakinja Rebecco Šramkovo, drugo nosilko, in pri 32-letih osvojila drugi turnir WTA v karieri.

HONGKONG - Rusinja Dijana Šnajder je v finalu teniškega turnirja WTA v Hongkongu (246.890 evrov nagradnega sklada) s 6:1 in 6:2 gladko premagala Britanko Katie Boulter. Dvajsetletna Šnajder je tako osvojila četrti turnir letos in tudi v karieri.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma izgubili kljub vodstvoma z 2:0 in 3:2, Chicago Blackhawks so bili po kazenskih strelih boljši s 4:3. Kapetan gostiteljev, Hrušičan Anže Kopitar, je v 20 minutah in 37 sekundah na ledu podal Alexu Laferriereju za vodstvo z 1:0 ob koncu četrte minute za svojo edino točko na tekmi.