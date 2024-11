Pregled - svet, 3. 11. (nedelja)

KIŠINJOV - V Moldaviji poteka drugi krog predsedniških volitev, v katerem se merita sedanja proevropska predsednica Maia Sandu in nekdanji državni tožilec Alexander Stoianoglo, ki ga podpirajo proruski socialisti. Volitve mnogi vidijo kot izbiro med evropsko prihodnostjo in vrnitvijo pod ruski vpliv. Policija je sprožila preiskavo množičnih prevozov volivcev na volišča, ki naj bi jih za tam živeče moldavske državljane organizirala Rusija.

BEOGRAD/NOVI SAD - Po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je terjalo 14 življenj, je več tisoč ljudi protestiralo pred poslopjem ministrstva za gradbeništvo ter zahtevalo odstop ministra Gorana Vesića. Svoje roke so pobarvali v rdečo barvo in odgovornim sporočali, da so njihove roke krvave. V Novem Sadu se je v soboto zvečer več tisoč ljudi zbralo blizu prizorišča nesreče in zahtevalo odgovornost pristojnih. Tožilstvo je sporočilo, da je zaslišalo že okrog 40 ljudi, tudi Vesića.

VALENCIA- Španski premier Pedro Sanchez ter kraljevi par, kralj Felipe VI. in kraljica Letizia, so bili na v poplavah močno prizadeti pokrajini Valencija deležni jeznih protestov. Na obisku v kraju Paiporta so zbrani, jezni zaradi neustreznih svaril pred poplavami in nezadostne pomoči, vzklikali "morilec" in proti gostom med drugim metali blato. Število žrtev uničujočih poplav se je povzpelo na 217, številne še vedno pogrešajo. Za prizadeto območje so zaradi grožnje novih padavin izdali rdeče opozorilo.

GAZA - V Gazi je bilo v nadaljevanju izraelske ofenzive proti Hamasu po navedbah reševalcev ubitih najmanj 30 ljudi. Unicef je sporočil, da je v petek in soboto v Džabaliji na severu Gaze umrlo najmanj 50 otrok. Na severu Gaze pa je bilo v soboto v napadu na cepilno točko ranjenih šest ljudi, od tega štirje otroci, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Po navedbah civilne zaščite je točko napadel izraelski brezpilotnik. Izrael navedbe še preiskuje, prve ugotovitve pa da kažejo, da zanj niso odgovorni.

SUDON/JERUZALEM - Na jugu in vzhodu Libanona so se nadaljevali napadi izraelske vojske. Izraelska vojska navaja, da je ubila dva poveljnika šiitskega gibanja Hezbolah. Po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje so bili v ločenem izraelskem napadu brez opozorila na gosto naseljeno območje pri Sidonu ubiti trije ljudje.

KIJEV/MOSKVA - Rusija je ponoči z droni izvedla nove napade na Kijev, od koder poročajo o več požarih in škodi, ki so jih povzročili sestreljeni brezpilotniki. Ukrajinska prestolnica je bila tarča silovitih napadov že v soboto. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je Rusija v preteklem tednu proti Ukrajini uporabila več kot 900 bomb. Da je ponoči sestrelila več ukrajinskih dronov nad ruskim ozemljem, navaja tudi Moskva, ki je obenem zasedla novo vas na vzhodu Ukrajine.

TEHERAN - Iranske oblasti so v soboto pridržale študentko, ki se je pred univerzo v Teheranu v znak protesta slekla do spodnjega perila. Pred tem naj bi jo varnostniki v poslopju nadlegovali v povezavi z njenimi oblačili. Nevladna organizacija Amnesty International je pozvala k njeni takojšnji izpustitvi.

CALI - Svetovna konferenca Združenih narodov o ohranjanju narave se je v soboto v Kolumbiji končala brez dogovora o načrtu financiranja zaščite biotske raznovrstnosti. Zasedanje pogodbenic temu posvečene konvencije (COP16) se je končalo z nesklepčnostjo, saj so delegati zaradi podaljšanja pogajanj hiteli na letala. Vrh se bo nadaljeval pozneje.