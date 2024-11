Pregled - šport, 1. 11. (petek)

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v 14. krogu lige ICEHL doma premagali Pioneers Voralerberg s 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). Gole za Ljubljančane, ki so se na lestvici spet povzdignili na četrto mesto so dosegli Wyatt Ege, Arvin Atwal, Bine Mašič in na prazen gol v predzadnji minuti Marcel Mahkovec.

DALLAS - Košarkarji Dallasa so v severnoameriški ligi NBA na domačem terenu klonili proti Houstonu s 102:108. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za domače dosegel 29 točk. Pri Dallasu je točko manj kot Dončić dosegel Kyrie Irving.

LJUBLJANA - Košarkarji Žalgirisa iz Kaunasa so izkoristili četrtkov poraz Barcelone in so zdaj sami na vrhu lestvice evrolige. Po sedmih tekmah imajo šest zmag, v tem krogu so po izenačenem boju dveh obrambno naravnanih ekip doma s 63:62 premagali Monaco. Pet zmag in dva poraza ima zdaj pet moštev, Panathinaikos, Barcelona, Fenerbahče in Bayern München.

SINGAPUR - Francoski plavalni zvezdnik Leon Marchand je na tekmi svetovnega pokala v Singapurju postavil nov svetovni rekord na 200 metrov mešano v 25-metrskih bazenih. S časom 1:48,88 se je kot prvi spustil pod mejo 1:49 minute. Prejšnji rekorder je bil Američan Ryan Lochte, ki je leta 2012 plaval 1:49,63.

ATENE - Slovenski nogometni reprezentanti Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin, ki si kruh služijo pri Panathinaikosu v Atenah, so dobili novega trenerja. Odslej jih bo vodil 54-letni Portugalec Rui Vitoria, ki je na klopi zamenjal Urugvajca Diega Alonsa. Portugalec je podpisal pogodbo do junija 2026, so sporočili iz atenskega kluba.

MANCHESTER - Portugalski nogometni strokovnjak Ruben Amorim je novi trener Manchester Uniteda, je danes sporočil angleški klub. Pogodbo so sklenili do leta 2027, na trenerskem mestu je zamenjal Nizozemca Erika ten Haga, ki je brez službe ostal v ponedeljek.

RIJAD - Nekdanji hrvaški teniški as Goran Ivanišević bo novi trener kazahstanske igralke Jelene Ribakine. Peta igralka sveta, nekdanja wimbledonska zmagovalka, je to sporočila na novinarski konferenci v Rijadu, kjer se bo osem najboljših igralk na svetu merilo na zaključnem turnirju. Petindvajsetletna Kazahstanka, ki je doslej trenirala pod vodstvom Stefana Vuka, bosta sodelovanje začela pred naslednjo sezono.