Pregled - svet, 1. 11. (petek)

VALENCIA - Število smrtnih žrtev po poplavah v Španiji se je povzpelo na 205. Največ ljudi je življenje izgubilo v regiji Valencia. Več deset jih še vedno pogrešajo, v njihovo iskanje in pomoč na prizadetih območjih pa je vključenih vse več vojakov. Tri dni po začetku poplav so nekatera odrezana območja še vedno brez vode, hrane in elektrike, številne ceste in železniške proge pa ostajajo nedostopne. Pojavili so se očitki, da so svarila pred katastrofo prišla prepozno.

NOVI SAD - V nesreči na železniški postaji, kjer se je zrušil del strehe, je umrlo najmanj 13 ljudi, več je ranjenih. Na kraju nesreče je več reševalnih vozil, gasilci pa še vedno rešujejo ljudi izpod ruševin. Srbski premier Miloš Vučević je dogodek opisal kot grozljivo tragedijo in kot enega od najtežjih dni v zgodovini Novega Sada. Dodal je, da bo vztrajal pri tem, da najdejo odgovorne za nesrečo in tiste, ki bi morali opozoriti pristojne, da je nekatere stvari treba popraviti.

BEJRUT - Bejrut je pretreslo najmanj deset zračnih napadov, potem ko je izraelska vojska izdala ukaze za evakuacijo iz stavb na južnem delu libanonske prestolnice. Libanonski predsednik vlade Nadžib Mikati je obtožil Izrael, da zavrača prekinitev ognja. Ravno v četrtek se je izraelski premier Benjamin Netanjahu z ameriškimi uradniki pogovarjal o morebitnem dogovoru za končanje vojne v Libanonu. Načrt, ki naj bi bil pripravljen ob posredovanju ZDA, predvideva, da bi se šiitsko gibanje Hezbolah umaknilo 30 kilometrov severno od reke Litani, libanonska vojska ob podpori mirovnih sil ZN pa bi prevzela nadzor nad mejo. Libanon bi prevzel odgovornost, da prepreči ponovno oborožitev Hezbolaha, Izrael pa bi v skladu z mednarodnim pravom ohranil pravico do samoobrambe.

GABORONE - Predsednik Bocvane Mokgweetsi Masisi je priznal poraz, potem ko je njegova Bocvanska demokratska stranka (BDP) po skoraj šestih desetletjih doživela velik poraz na splošnih volitvah. Oblast je v tej z diamanti bogati afriški državi presenetljivo prevzela koalicija strank Dežnik za demokratične spremembe (UDC). Koalicija opozicijskih strank UDC je po navedbah volilne komisije zasedla 35 od 61 sedežev v parlamentu.

ŽENEVA - Položaj na severu Gaze je apokaliptičen, so sporočili voditelji več agencij Združenih narodov in opozorili, da celotno prebivalstvo neposredno ogroža smrt. Pozvali so k takojšnji prekinitvi sovražnosti.

MOSKVA - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je po pogovorih s severnokorejsko kolegico Choe Son-hui izpostavil tesne vezi med vojskama obeh držav, Son-hui pa je Moskvi zagotovila podporo do zmage. Choe Son-hui je Moskvo obiskala v času, ko Zahod trdi, da naj bi Severna Koreja v Rusijo poslala več tisoč vojakov za vojskovanje v Ukrajini.

NEW YORK - Velika večina članov Varnostnega sveta ZN je v četrtek na izrednem zasedanju o zahodnih transferjih orožja Ukrajini na zahtevo Rusije poudarjalo, da ima Ukrajina pravico do samoobrambe. Rusija je sejo zahtevala po seji o vpletanju Severne Koreje v vojno v Ukrajini, kjer so države izražale zaskrbljenost zaradi prisotnosti vojakov Severne Koreje na ruskih tleh.

TOKIO - Evropska unija in Japonska sta napovedali novo obsežno varnostno in obrambno partnerstvo, ki ga je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell označil za zgodovinski korak in korak ob pravem času. Gre za prvi sporazum, ki ga je EU sklenila s katero od azijsko-pacifiških držav. Dogovor med drugim predvideva razvoj sodelovanja na področjih skupnih vojaških vaj, izmenjave informacij, povezanih z obrambno industrijo, in vesoljske varnosti.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je priznal, da so francoski vojaki po aretaciji leta 1957 ubili Larbija Ben M'hidija, ki velja za ključno osebo v alžirski vojni za neodvisnost proti Franciji. Gre za novo Macronovo gesto sprave do nekdanje kolonije.

PEKING - Kitajska bo okrepila sodelovanje s Slovaško na področjih, kot so nova energija, transport in logistika ter izgradnja infrastrukture, je med obiskom slovaškega premierja Roberta Fica napovedal kitajski predsednik Xi Jinping. Napovedal je tudi nadgradnjo odnosov na raven strateškega partnerstva.

TEL AVIV - Izraelska vlada je potrdila proračun za leto 2025. Finančni minister Bezalel Smotrič trdi, da novi proračun podpira napore Izraela v trenutnih vojnah in spodbuja gospodarsko rast.

PHOENIX - Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v četrtek v Arizoni na glas razmišljal, da bi se morala njegova politična nasprotnica Liz Cheney sama soočiti s puškami, preden bi spet želela pošiljati vojake v vojno. Nekdanja republikanska kongresnica iz Wyominga je odgovorila, da je Trump okruten in nestabilen.

BRUSELJ - Evropski tožilci so potrdili, da so uvedli preiskavo glede očitkov, da je Katar višjemu uradniku EU Henriku Hololeiju plačal več službenih poti. Vse to se je dogajalo ravno v času, ko je njegov direktorat odločal o pomembnem dogovoru s Katarjem, ki je bil nato podpisan leta 2021.

WASHINGTON - V ZDA so oktobra odprli 12.000 novih delovnih mest, kar je precej manj kot septembra, ko so jih po revidiranih podatkih 223.000. Stopnja brezposelnosti je ostala nespremenjena pri 4,1 odstotka, je objavilo ameriško ministrstvo za delo.