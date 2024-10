Pregled - šport, 31. 10. (četrtek)

LJUBLJANA - Nogometaši so danes dokončali 1/16 finala pokala Pivovarne Union. Edini prvoligaš v današnjih petih dvobojih, Nafta 1903, je s 3:0 premagal ekipo Zase Videm. Minimalni zmagi z 1:0 pa sta dosegla Ilirija 1911 in Tabor Sežana. Lendavčani so tretjeligaškega tekmeca strli šele v drugem polčasu, ko so med 58. in 77. minuto zadeli Milan Gabor Klausz, Amadej Marinič in Zsombor Kalnoki-Kis. V drugoligaškem obračunu je Tabor tesno z 1:0 premagal Dravo, uspešen pa je bil še en drugoligaški klub, Ilirija 1911 je v gosteh prav tako z 1:0 premagala Turnišče. Že v sredo so si napredovanje zagotovili tudi nogometaši Maribora, ki so v Preddvoru zmagali z 2:1, Olimpije, ki je v edinem prvoligaškem dvoboju z 2:1 premagala Kalcer Radomlje, ter Celja, ki so 8:0 zmagali v Hodošu. Bravo je napredoval po zmagi z 2:0 v Tolminu, Koper pa šele po podaljških z 2:1 proti Biljam.

LJUBLJANA - Na derbiju sedmega kroga skupine B rokometne lige prvakov sta se drugouvrščeni Nantes in vodilna Barcelona razšla z neodločenim izidom 31:31. Barcelona je večji del tekme vodila, na koncu pa so jo gostitelji prehiteli, bili blizu zmagi, toda njihovo popolno zadovoljstvo je preprečil Blaž Janc, ki je v zadnji minuti dosegel gol za izenačenje. To je bil njegov peti gol na tekmi, Domen Makuc jih je pri gostih dodal tri. Pri Nantesu je Matej Gaber dosegel dva, Rok Ovniček pa enega. Domen Tajnik in Nejc Cehte sta potrebovala sedem tekem, da sta se veselila prve zmage. Njun makedonski Pelister jo do nje prišel na gostovanju v Odenseju, kjer je po zaslugi dobre igre v drugem polčasu Fredericio ugnal s 25:23. Tajnik je dosegel dva, Cehte pa en gol.

LJUBLJANA - Vodilna ekipa košarkarske evrolige Barcelona je v sedmem krogu zabeležila drugi poraz. V Pireju je bil boljši Olypiacos, zmagal je visoko, s 95:74. Neuspešen je bil tudi Barcelonin največji rival Real, Madridčani so izgubili bolj tesno, Maccabi jih je premagal s košem v zadnji sekundi z 79:78.

MADRID - Španska nogometna zveza RFEF je danes sporočila, da bo zaradi poplav na širšem območju Valencie odpovedala vse tekme, načrtovane v Valencii in okolici ta konec tedna. Po zadnjih podatkih je število žrtev katastrofalnih poplav naraslo na 158, od tega jih je 155 v najbolj prizadeti regiji Valencia. Španska zveza je zato sklenila, da bo v tej regiji prestavila vse profesionalne in amaterske nogometne tekme, pa tudi tekme v dvoranskem nogometu. Med drugim tako ne bo prvoligaških tekem Villarreal - Rayo Vallecano in Valencia - Real Madrid, prestavili so tudi drugoligaške dvoboje Castellon - Ferrol, Eldense - Huesca in Levante - Malaga.

PEKING - Nekdanji vrhunski kitajski košarkar Yao Ming je po sedmih letih na vrhu Košarkarske zveze kitajske odstopil te funkcije. Kot razlog je navedel osebne razloge, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

LOS ANGELES - Slovenski hokejski as Anže Kopitar je pri visoki zmagi ekipe Los Angeles Kings s 6:3 proti Vegas Golden Knights v pretekli noči prispeval gol in dve podaji. S tem je dosegel svojo 800. podajo v karieri v severnoameriški ligi NHL.

NEW YORK - Bejzbolisti Los Angeles Dodgers so postali prvaki servernoameriške lige MLB. V finalni seriji so s 4-1 v zmagah premagali New York Yankees za svoj osmi naslov v zgodovini in drugega v tem stoletju.

MONTEVIDEO - Nogometaši Botafoga so drugi finalisti najbolj prestižnega južnoameriškega nogometnega tekmovanja pokala Libertadores. Na povratni tekmi polfinala so sicer s 1:3 izgubili z urugvajskim Penarolom, a so skupno slavili s 6:3. V brazilskem finalu 30. novembra v Buenos Airesu se bodo pomerili z Atletico Mineirom.