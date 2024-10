Pregled - svet, 31. 10. (četrtek)

VALENCIA - Število smrtnih žrtev poplav v Španiji je naraslo na 158, so sporočile reševalne službe. Od tega so jih 155 zabeležili v regiji Valencija, dve v Kastilji-La Manchi, eno pa v Andaluziji. Medtem se nadaljuje iskanje drugih morebitnih žrtev in pogrešanih, poteka pa tudi odpravljanje posledic in čiščenje. Španski premier Pedro Sanchez je obiskal v ujmi hudo prizadeto Valencio in posvaril, da nevarnosti še ni konec.

PJONGJANG/WASHINGTON/TOKIO/SEUL/BRUSELJ - ZDA, Južna Koreja in Japonska so po telefonskem pogovoru zunanjih ministrov treh držav v skupni izjavi pozvale Severno Korejo, naj preneha s "provokativnimi dejanji". Severna Koreja je namreč ponoči preizkusila eno svojih najmočnejših medcelinskih balističnih raket, kar je v ločeni izjavi obsodil tudi urad visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella.

LUXEMBOURG - Cene življenjskih potrebščin v evrskem območju so bile oktobra v povprečju za dva odstotka višje kot oktobra lani. To je za 0,3 odstotne točke višja medletna inflacija od septembrske. Razlog za višjo inflacijo je predvsem višja rast cen storitev, je v prvi oceni objavil evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je edina imela ničelno inflacijo.

BRUSELJ - Evropska komisija je sprožila preiskavo kitajskega spletnega trgovca Temu, v kateri bo ocenila, ali ta krši določbe evropskega akta o digitalnih storitvah (DSA). Če bo potrdila sum, da Temu krši evropsko zakonodajo, lahko podjetje doleti visoka finančna kazen. Pri Temuju so zagotovili, da bodo sodelovali v preiskavi.

BRUSELJ - Evropska komisija je izraelskemu farmacevtskemu velikanu Teva, ki ima več podružnic tudi v EU, naložila plačilo globe v višini 462,6 milijona evrov zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu pri prodaji svojega zdravila za zdravljenje multiple skleroze Copaxone. Podjetje je po navedbah Evropske komisije zlorabljalo pravila in postopke Evropskega patentnega urada.

BEJRUT/TEL AVIV/HOMS/NEW YORK - V izraelskem napadu na cilje gibanja Hezbolah v sirski regiji Kusajr blizu meje z Libanonom so bili ubiti najmanj trije ljudje, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Intenzivni spopadi med borci Hezbolaha in izraelsko vojsko medtem potekajo na jugu Libanona, s skrajnega severa Izraela pa so poročali o najmanj petih smrtnih žrtvah raketnega napada.

TEL AVIV/BEJRUT - Ameriška diplomata Amos Hochstein in Brett McGurk sta v Izraelu z visokimi predstavniki tamkajšnjih oblasti razpravljala o možnostih za premirje v Libanonu. Libanonski premier Nadžib Mikati je v sredo izrazil upanje, da bi prekinitev ognja dosegli v nekaj dneh, potem ko je novi vodja Hezbolaha Naim Kasem dejal, da je gibanje pod določenimi pogoji to pripravljeno sprejeti.

GAZA - Hamas zavrača vsakršen predlog za začasno prekinitev ognja v Gazi in vztraja pri trajnem premirju ter drugih pogojih, ki so jih že izrazili v preteklosti, je povedal predstavnik palestinskega islamističnega gibanja. Posredniki v pogajanjih med Hamasom in Izraelom na čelu s Katarjem in ZDA naj bi namreč ta teden omenjali začasno premirje, ki bi trajalo manj kot mesec dni.

BERLIN - Nemčija bo zaradi ponedeljkove usmrtitve nemško-iranskega državljana Jamshida Sharmahda zaprla tri iranske konzulate na nemškem ozemlju, je napovedala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. Usmrtitev Sharmahda, ki je bil februarja lani obsojen na smrt zaradi domnevnega sodelovanja v bombnem napadu na mošejo v Širazu leta 2008, je ta teden povzročila diplomatski spor med Berlinom in Teheranom.

HARKOV - Ruski napad na drugo največje ukrajinsko mesto Harkov na severu države je terjal najmanj tri smrtne žrtve, še nekaj več kot 30 ljudi je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti v Harkovu. Rusija medtem nadaljuje napade na Ukrajino in počasi, toda vztrajno napreduje na vzhodni fronti, kjer ukrajinska obramba vse bolj peša. Intenzivni spopadi potekajo zlasti v regijah Harkov in Doneck.

NEW YORK - Ameriška predsedniška tekma ostaja tesna in nepredvidljiva, republikanski predsedniški kandidat Donald Trump in kandidatka demokratov Kamala Harris pa imata v iztekajočih se dneh kampanje povsem drugačna pristopa do prepričevanja še vedno neodločenih volivcev. Trump z odmevnimi medijskimi predstavami skuša pritegniti ljudi, ki ponavadi ne volijo. Harris se medtem skuša volivcem predstaviti kot resna kandidatka.

DUNAJ - Novoizvoljeni predsednik avstrijskega parlamenta Walter Rosenkranz iz skrajno desne stranke svobodnjakov (FPÖ) je kot prvega uradnega gosta sprejel madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki se je kasneje zasebno sestal tudi z vodjo stranke Herbertom Kicklom. Do vabila Orbanu so bili kritične stranke socialdemokratov (SPÖ), liberalni Neos in Zeleni.

VILNIUS - Litovski socialdemokrati, ki so konec tedna zmagali na parlamentarnih volitvah, so za kandidata za predsednika vlade izbrali namestnika vodje stranke Gintautasa Paluckasa. 64-letna vodja stranke Vilija Blinkevičiute se je zaradi starosti in zdravstvenih razlogov odločila, da se za položaj ne bo potegovala, temveč bo raje nadaljevala delo poslanke v Evropskem parlamentu.

VATIKAN - Papež Frančišek, ki je v okviru varčevalnih ukrepov nedavno odredil znižanje plač kardinalov, je napovedal še zmanjšanje proračuna vatikanskih medijev. Kot je dejal dikasteriju za komuniciranje, mora namreč Vatikan odslej z denarjem ravnati nekoliko bolj disciplinirano. Cilj papeževih varčevalnih ukrepov je doseči ničelni primanjkljaj.

TAIPEI - V divjanju "super tajfuna" Kong-rey na Tajvanu je umrla najmanj ena oseba, več kot 200 ljudi je poškodovanih, je sporočil tamkajšnji center za izredne razmere. Evakuirali so skoraj 10.000 ljudi, preko 200.000 gospodinjstev pa je ostalo brez elektrike. Obilne padavine so povzročile poplave in zemeljske plazove. Hitrost sunkov vetra je ponekod presegala 180 kilometrov na uro.