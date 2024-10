EEA: V EU lani občutno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Koebenhavn, 31. oktobra - Emisije toplogrednih plinov so se v EU lani v primerjavi z ravnmi iz leta 2022 zmanjšale za osem odstotkov, kaže najnovejše poročilo Evropske agencije za okolje (EEA). Kljub opaznemu napredku pri zmanjševanju emisij pa ta še vedno ne zagotavlja doseganja ambicioznih podnebnih in energetskih ciljev EU do leta 2030.