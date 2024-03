EEA v prvi oceni podnebnih tveganj za Evropo opozarja na nujnost odločnejšega ukrepanja

Koebenhavn, 11. marca - Mnoga od podnebnih tveganj, ki ogrožajo ekosisteme, infrastrukturo, vodne vire, prehransko varnost, finančno stabilnost in zdravje ljudi, so v Evropi že dosegla kritične ravni, ugotavlja danes objavljena prva ocena podnebnih tveganj Evropske agencije za okolje (EEA). V izogib katastrofalnim posledicam poziva k nujnemu in odločnejšemu ukrepanju.