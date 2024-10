LA Dodgers po zmagi na 5. tekmi finala prvaki lige MLB

New York, 31. oktobra - Bejzbolisti Los Angeles Dodgers so prvaki servernoameriške lige MLB. V finalni seriji so s 4-1 v zmagah premagali New York Yankees za svoj osmi naslov v zgodovini in drugi v tem stoletju. Četrto zmago v seriji so si priborili z velikim preobratom v gosteh za končnih 7:6.